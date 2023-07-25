Общество 25.07.2023 в 09:27

В Бурятии ликвидировали свалку в райцентре

Для этого потребовалось вмешательство прокуратуры
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии ликвидировали свалку в райцентре
В Бурятии местные власти убрали свалку твердых бытовых отходов, которая образовалась на муниципальном земельном участке по ул. Ленина в селе Кабанск. Сделано это было после вмешательства прокуратуры, которая направила главе сельского поселения «Кабанское» представление об устранении нарушений законодательства.

«По результатам рассмотрения представления администрация поселения приняла меры по ликвидации несанкционированного места размещения коммунальных отходов», - сообщили в прокуратуре Бурятии.

Фото: прокуратура Бурятии
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