Общество 25.07.2023 в 13:34

В Улан-Удэ на ближайшие два дня прогнозируют дожди

Несмотря на осадки, погода будет теплой
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ на ближайшие два дня прогнозируют дожди
По данным Гидрометцентра Бурятии, 26-27 июля в Бурятии ожидаются грозы, местами ливни, возможен град. Дожди прогнозируются и в Улан-Удэ, предупредили в мэрии города.

26 июля в Улан-Удэ ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь. Ветер западный ночью слабый, днем 6-11 м/с. Температура ночью +15, +17, днем +21, +23.

27 июля в Улан-Удэ ночью без осадков, утром туман, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный днем 7-12 м/с. Температура ночью +13, +15, днем +25, +27.

Фото: «Номер один»
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