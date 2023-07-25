Общество 25.07.2023 в 14:28
В Бурятии насчитали 450 пострадавших от града сельчан
Всем им выплатят компенсацию в размере 10 тысяч рублей
Текст: Константин Воронов
Сегодня в правительстве Бурятии прошло заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под руководством зампреда Петра Мордовского.
Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, на заседании рассмотрены вопросы о выделении средств на оказание единовременной материальной помощи пострадавшим от града жителям сел Закаменского и Джидинского районов.
«Комиссией принято решение ходатайствовать перед правительством Бурятии о выделении Министерству соцзащиты населения 3 млн. 950 тысяч рублей на оказание единовременной материальной помощи 395 пострадавшим гражданам (265 – в Закаменском районе и 130 – в Джидинском) из расчета 10 тысяч рублей на человека», - рассказали в агентстве.
Ранее комиссия уже принимала решение о выделении помощи еще 65 пострадавшим сельчанам. Таким образом, их общее число на данный момент составляет 450 человек.
Напомним, на минувшей неделе обильные осадки, включая град, выпали в джидинском селе Алцак, а после мощные потоки воды, сошедшие с возвышенностей, размыли местные дороги. Ранее крупный град повредил огороды и постройки в трех селах Закаменского района.
Фото: «Закамна-инфо.24/7»
Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, на заседании рассмотрены вопросы о выделении средств на оказание единовременной материальной помощи пострадавшим от града жителям сел Закаменского и Джидинского районов.
«Комиссией принято решение ходатайствовать перед правительством Бурятии о выделении Министерству соцзащиты населения 3 млн. 950 тысяч рублей на оказание единовременной материальной помощи 395 пострадавшим гражданам (265 – в Закаменском районе и 130 – в Джидинском) из расчета 10 тысяч рублей на человека», - рассказали в агентстве.
Ранее комиссия уже принимала решение о выделении помощи еще 65 пострадавшим сельчанам. Таким образом, их общее число на данный момент составляет 450 человек.
Напомним, на минувшей неделе обильные осадки, включая град, выпали в джидинском селе Алцак, а после мощные потоки воды, сошедшие с возвышенностей, размыли местные дороги. Ранее крупный град повредил огороды и постройки в трех селах Закаменского района.
Фото: «Закамна-инфо.24/7»
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