Общество 25.07.2023 в 16:28
«Бесстыжие, мы дочку пальцем не трогали!»
Родителей девочки, которая выпила йогурт и умерла, обвинили в ее избиении
Текст: Номер один
В Новосибирске идет суд над хирургом, которого обвиняют в смерти двухлетней Аделины Кинчаровой. Напомним, в январе 2020 года девочка выпила йогурт, после чего ей резко стало плохо. Мама малышки вызвала скорую, их увезли в больницу. Там девочке сделали рентген, ее осмотрел хирург, который диагностировал диабет и отправил в другую клинику. Спустя несколько часов малышка умерла из-за кишечной непроходимости: во второй больнице ей тоже не помогли.
Сейчас идет суд над хирургом: его обвиняют по части 2 статьи 293 УК РФ «Халатность» - это до 5 лет лишения свободы. Во время заседания выступили специалисты, которые проводили экспертизу Росздравнадзора. Одна из формулировок в этом документе вызвала возмущение мамы девочки:
- Наличие явных повреждений на лице и конечности у ребенка свидетельствует о физическом насилии на догоспитальном этапе. Не исключено, что данное насилие (тупая травма живота?) могло спровоцировать развитие критического состояния.
После заседания мама девочки не сдерживала эмоций.
- Бесстыжие, мы дочку пальцем не трогали! Те травмы, о которых говорится в экспертизе, появились уже после того, как дочку пытались реанимировать, - объяснила КП-Новосибирск Елена, мама девочки.
Вступились за семью девочки и врачи скорой, которые везли ребенка в больницу.
- Они подтвердили, что никаких травм и ссадин на моем ребенке не было, - подчеркнула женщина.
Был и еще один спорный момент, о котором говорилось на заседании.
- Заявили, что у моей дочки якобы была мальформация - патология кишечника. Вот только она бывает у детей до 3 месяцев, а Аделине было 2,5 года, - напоминает мама девочки.
Есть и две другие неувязки.
- На заседании эксперт сказала, что ребенка обоснованно транспортировали в стационар другой больницы. Однако в своем заключении делает вывод о том, что маршрутизация была неправильная, - добавляет Елена. - Кроме того, специалист на заседании заявила, что хирург поставил верный диагноз. Но это противоречит заключению комиссии Росздравнадзора по НСО, в котором указано, что имели место явные признаки острой кишечной непроходимости.
Фото: egov-buryatia.ru
Сейчас идет суд над хирургом: его обвиняют по части 2 статьи 293 УК РФ «Халатность» - это до 5 лет лишения свободы. Во время заседания выступили специалисты, которые проводили экспертизу Росздравнадзора. Одна из формулировок в этом документе вызвала возмущение мамы девочки:
- Наличие явных повреждений на лице и конечности у ребенка свидетельствует о физическом насилии на догоспитальном этапе. Не исключено, что данное насилие (тупая травма живота?) могло спровоцировать развитие критического состояния.
После заседания мама девочки не сдерживала эмоций.
- Бесстыжие, мы дочку пальцем не трогали! Те травмы, о которых говорится в экспертизе, появились уже после того, как дочку пытались реанимировать, - объяснила КП-Новосибирск Елена, мама девочки.
Вступились за семью девочки и врачи скорой, которые везли ребенка в больницу.
- Они подтвердили, что никаких травм и ссадин на моем ребенке не было, - подчеркнула женщина.
Был и еще один спорный момент, о котором говорилось на заседании.
- Заявили, что у моей дочки якобы была мальформация - патология кишечника. Вот только она бывает у детей до 3 месяцев, а Аделине было 2,5 года, - напоминает мама девочки.
Есть и две другие неувязки.
- На заседании эксперт сказала, что ребенка обоснованно транспортировали в стационар другой больницы. Однако в своем заключении делает вывод о том, что маршрутизация была неправильная, - добавляет Елена. - Кроме того, специалист на заседании заявила, что хирург поставил верный диагноз. Но это противоречит заключению комиссии Росздравнадзора по НСО, в котором указано, что имели место явные признаки острой кишечной непроходимости.
Фото: egov-buryatia.ru
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