В Улан-Удэ взбунтовались жители «Стеколки»

- У нас в поселке много детей, естественно, что мы, как родители, обеспокоены тем, что здесь будет твориться дальше. Кто-то из заключенных вдруг устроит побег, на «свиданки» будут приезжать представители неблагополучного контингента, - считает Анастасия.





