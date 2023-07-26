Общество 26.07.2023 в 06:00
В Улан-Удэ взбунтовались жители «Стеколки»
Их категорически не устроили планы построить у них «суперколонию»
Текст: Василиса Шишкина
23 июля в сквере «Кристалл» на Стеклозаводе собралось порядка 150 человек. Стеклозаводчане собрались для того, чтобы выразить свой протест против строительства в своем микрорайоне «суперколонии» на 3 тыс. мест. Народные волнения начались после того, как «Номер один» выпустил статью о том, что власти определились с местом для будущей мультиколонии. Новость о том, что участок нашли именно на Стеклозаводе, стала для местных жителей шоком.
Многомиллиардный проект
Напомним, в столице Бурятии намерены воплотить многомиллиардный проект по строительству уникального для республики объекта УФСИН – учреждения объединенного типа. Его вместимость должна составить аж 3 тыс. мест.
Проект уже обсужден с президентом Владимиром Путиным. Акцент сделан на том, что появление нового объекта позволит переселить улан-удэнское СИЗО.
«Объект находится в центре города, причем лучшее видовое место, 1886 года строительства. При этом он сам находится в достаточно тяжелом состоянии, требуется кардинальная реконструкция», - сказал Алексей Цыденов, глава Бурятии.
Главными учреждениями бурятского УФСИНа, помимо улан-удэнского СИЗО, являются две исправительные колонии общего режима (мужская и женская) и столько же строгого режима. Думаем, их «лихие люди» также вольются в контингент будущего объединенного суперучреждения.
Учреждение будет иметь статус объединенного, так как вместит в одном месте колонии для отбывающих наказание и следственный изолятор.
Как сообщили нашему изданию в комитете по управлению имуществом и землепользованию мэрии Улан-Удэ, под строительство учреждения муниципалитет предложил территорию, расположенную в микрорайоне Стеклозавод общей площадью 81 гектар. Предложенная земля представляет собой квадрат 900 х 900 метров.
- УФСИН России по Республике Бурятия проведен комиссионный выезд на предлагаемый для строительства учреждения объединенного типа земельный участок в микрорайоне Стеклозавод, по результатам которого установлено, что участок имеет относительно спокойный рельеф, свободный от застройки. Данная территория обладает хорошей транспортной доступностью, - прокомментировали «Номер один» в бурятском УФСИН.
«Нас окружили со всех сторон, дальше уже некуда»
И хотя власти города говорят о том, что пока еще финального решения нети есть вопросы, которые перед оформлением земли еще нужно утрясти, стеклозаводчане уже восприняли такую новость крайне негативно. По поселку поползли слухи, что на указанное место уже начали свозить песок и проводить какие-то подготовительные работы.
- У нас итак здесь хватает таких объектов, как, например, кладбище, очистные сооружения, нефтебаза, тубдиспансер, психдиспансер, скотомогильники. Сам по себе разрушенный стеклозавод тоже своим видом не привносит позитива. А теперь еще и «суперколония»? Нас окружили со всех сторон, дальше уже некуда. Как они выбирали, по какому принципу решили взять именно нашу территорию, нам непонятно, и мы хотим получить ответы на наши вопросы, - говорит жительница Стеклозавода Анастасия Мясникова.
По мнению стеклозаводчан, расположение 3 тыс. заключенных в поселке, где самих жителей всего порядка 10 тысяч, приведет к печальным последствиям.
Становиться вторым Южлагом и прочими аналогичными территориями стеклозаводчане не хотят, понимая, что соседство с таким количеством заключенных неминуемо приведет к тому, что какое-то число выпущенных на свободу зэков будет оседать здесь же, в поселке.
- Кто-то наверняка осядет здесь навсегда. Зачем нам такие новые жители? Да еще и наверняка будут приезжать арбалетчики, «закладчики». И все эти люди будут шарахаться по нашим магазинам, паркам, автобусам. Встречаться с нашими детьми. Ничего хорошего нам такое соседство не сулит, это всем понятно. Мы хотим нормального будущего для наших детей и против проживания в «гетто» или в «13 районе», где будет разгул преступности и опасно ходить по улицам, - говорит житель Стеклозавода Алексей.
Многие жители считают, что соседство колонии и военной части, где есть боеприпасы, неприемлемо.
- У нас рядом находится «Дивизка», боеприпасы. Как возможно соседство воинских частей и тюрьмы? Кстати, у нас рядом еще и дацан «Ринпоче Багша», который любят посещать туристы. И первое, что они увидят с высоты птичьего полета, это будет мультиколония, - отмечают стеклозаводчане.
«Помогите подняться, а не падать вниз»
Когда впервые зашла речь о строительстве мультиколонии, в СМИ сообщалось о том, что участок ищут на окраине города. Стеклозаводчане не понимают, почему их поселок посчитали отдаленным.
- От нас до центра - пять-семь минут езды (если открыт переезд), почему именно мы? Почему, например, не на Спиртзаводской трассе, где уже есть колония? Эти варианты тоже обсуждались. Почему это все делалось втихую, в кабинетах, не спросив народ? Даже когда мы территории облагораживаем, выбираем объекты, то голосуем. А по какому принципу сейчас все решили за нас, непонятно, - говорят местные жители.
Также стеклозаводчане не понимают, почему многомиллиардный проект затронет зэков, в то время как в самом поселке есть немало своих насущных проблем, разрешения которых жители ждут годами и даже десятилетиями.
- Здание нашей амбулатории в ужасном состоянии и требует хорошего ремонта. Врачей не хватает. У нас тут сидят только педиатры и терапевты. Нет узких специалистов. Беременные женщины вынуждены каждый раз ехать на проспект Победы. Анализы тоже берут по минимуму. За всем остальным нам приходится ездить в центр в первую поликлинику. У нас закрыли Сбербанк, наша почта ютится где-то в подвале. Жителей из аварийного дома с Воронежской выселили в никуда, их дом закрыли под охрану. Квартиры людям не выдают. Наша единственная школа переполнена, а само здание требует ремонта. Одним словом, у нас проблем достаточно и их нужно срочно решать, а не добавлять вместо этого новые. Помогите нам подняться, а не падать дальше вниз, - возмущаются жители.
Тем не менее, стеклозаводчане не согласны с тем, что в Улан-Удэ их микрорайон многие считают неблагополучным и упадническим.
На Стеклозаводе построили уже третий детсад, планируется капремонт школы, построен прекрасный физкультурно-оздоровительный комплекс, есть отличный центр допобразования с многочисленными кружками и секциями, которые дети могут посещать бесплатно. Недавно построен новый сквер.
- Мы развиваемся, стараемся. Многим кажется, что Стеклозавод - это неблагополучный район. А мы здесь живем кто по 20, а кто и по 50 лет. Это наш родной дом, место, которое мы любим. И мы каждый раз за что-то боремся. Например, сквер, в котором проводилось наше собрание, это тоже результат нашей борьбы. Потому что когда проходило обустройство общественных территорий несколько лет назад, нашу территорию Стеклозавода просто выкинули. Тогда мы собрали 2 тыс. подписей, подняли на уши всех и в результате«выбили» для себя сквер. Я думаю, что и в этой ситуации мы одержим победу. По крайней мере сдаваться не собираемся, - говорит жительница микрорайона Анастасия.
В ближайшее время стеклозаводчане планируют обратиться с петицией с многочисленными подписями к Алексею Цыденову и Владимиру Путину. Также жители хотят направить официальные запросы во все соответствующие инстанции, начиная, конечно же, с УФСИН.
Фото: скриншот видео
Многомиллиардный проект
Напомним, в столице Бурятии намерены воплотить многомиллиардный проект по строительству уникального для республики объекта УФСИН – учреждения объединенного типа. Его вместимость должна составить аж 3 тыс. мест.
Проект уже обсужден с президентом Владимиром Путиным. Акцент сделан на том, что появление нового объекта позволит переселить улан-удэнское СИЗО.
«Объект находится в центре города, причем лучшее видовое место, 1886 года строительства. При этом он сам находится в достаточно тяжелом состоянии, требуется кардинальная реконструкция», - сказал Алексей Цыденов, глава Бурятии.
Главными учреждениями бурятского УФСИНа, помимо улан-удэнского СИЗО, являются две исправительные колонии общего режима (мужская и женская) и столько же строгого режима. Думаем, их «лихие люди» также вольются в контингент будущего объединенного суперучреждения.
Учреждение будет иметь статус объединенного, так как вместит в одном месте колонии для отбывающих наказание и следственный изолятор.
Как сообщили нашему изданию в комитете по управлению имуществом и землепользованию мэрии Улан-Удэ, под строительство учреждения муниципалитет предложил территорию, расположенную в микрорайоне Стеклозавод общей площадью 81 гектар. Предложенная земля представляет собой квадрат 900 х 900 метров.
- УФСИН России по Республике Бурятия проведен комиссионный выезд на предлагаемый для строительства учреждения объединенного типа земельный участок в микрорайоне Стеклозавод, по результатам которого установлено, что участок имеет относительно спокойный рельеф, свободный от застройки. Данная территория обладает хорошей транспортной доступностью, - прокомментировали «Номер один» в бурятском УФСИН.
«Нас окружили со всех сторон, дальше уже некуда»
И хотя власти города говорят о том, что пока еще финального решения нети есть вопросы, которые перед оформлением земли еще нужно утрясти, стеклозаводчане уже восприняли такую новость крайне негативно. По поселку поползли слухи, что на указанное место уже начали свозить песок и проводить какие-то подготовительные работы.
- У нас итак здесь хватает таких объектов, как, например, кладбище, очистные сооружения, нефтебаза, тубдиспансер, психдиспансер, скотомогильники. Сам по себе разрушенный стеклозавод тоже своим видом не привносит позитива. А теперь еще и «суперколония»? Нас окружили со всех сторон, дальше уже некуда. Как они выбирали, по какому принципу решили взять именно нашу территорию, нам непонятно, и мы хотим получить ответы на наши вопросы, - говорит жительница Стеклозавода Анастасия Мясникова.
По мнению стеклозаводчан, расположение 3 тыс. заключенных в поселке, где самих жителей всего порядка 10 тысяч, приведет к печальным последствиям.
- У нас в поселке много детей, естественно, что мы, как родители, обеспокоены тем, что здесь будет твориться дальше. Кто-то из заключенных вдруг устроит побег, на «свиданки» будут приезжать представители неблагополучного контингента, - считает Анастасия.
- Кто-то наверняка осядет здесь навсегда. Зачем нам такие новые жители? Да еще и наверняка будут приезжать арбалетчики, «закладчики». И все эти люди будут шарахаться по нашим магазинам, паркам, автобусам. Встречаться с нашими детьми. Ничего хорошего нам такое соседство не сулит, это всем понятно. Мы хотим нормального будущего для наших детей и против проживания в «гетто» или в «13 районе», где будет разгул преступности и опасно ходить по улицам, - говорит житель Стеклозавода Алексей.
Многие жители считают, что соседство колонии и военной части, где есть боеприпасы, неприемлемо.
- У нас рядом находится «Дивизка», боеприпасы. Как возможно соседство воинских частей и тюрьмы? Кстати, у нас рядом еще и дацан «Ринпоче Багша», который любят посещать туристы. И первое, что они увидят с высоты птичьего полета, это будет мультиколония, - отмечают стеклозаводчане.
«Помогите подняться, а не падать вниз»
Когда впервые зашла речь о строительстве мультиколонии, в СМИ сообщалось о том, что участок ищут на окраине города. Стеклозаводчане не понимают, почему их поселок посчитали отдаленным.
- От нас до центра - пять-семь минут езды (если открыт переезд), почему именно мы? Почему, например, не на Спиртзаводской трассе, где уже есть колония? Эти варианты тоже обсуждались. Почему это все делалось втихую, в кабинетах, не спросив народ? Даже когда мы территории облагораживаем, выбираем объекты, то голосуем. А по какому принципу сейчас все решили за нас, непонятно, - говорят местные жители.
Также стеклозаводчане не понимают, почему многомиллиардный проект затронет зэков, в то время как в самом поселке есть немало своих насущных проблем, разрешения которых жители ждут годами и даже десятилетиями.
- Здание нашей амбулатории в ужасном состоянии и требует хорошего ремонта. Врачей не хватает. У нас тут сидят только педиатры и терапевты. Нет узких специалистов. Беременные женщины вынуждены каждый раз ехать на проспект Победы. Анализы тоже берут по минимуму. За всем остальным нам приходится ездить в центр в первую поликлинику. У нас закрыли Сбербанк, наша почта ютится где-то в подвале. Жителей из аварийного дома с Воронежской выселили в никуда, их дом закрыли под охрану. Квартиры людям не выдают. Наша единственная школа переполнена, а само здание требует ремонта. Одним словом, у нас проблем достаточно и их нужно срочно решать, а не добавлять вместо этого новые. Помогите нам подняться, а не падать дальше вниз, - возмущаются жители.
Тем не менее, стеклозаводчане не согласны с тем, что в Улан-Удэ их микрорайон многие считают неблагополучным и упадническим.
На Стеклозаводе построили уже третий детсад, планируется капремонт школы, построен прекрасный физкультурно-оздоровительный комплекс, есть отличный центр допобразования с многочисленными кружками и секциями, которые дети могут посещать бесплатно. Недавно построен новый сквер.
- Мы развиваемся, стараемся. Многим кажется, что Стеклозавод - это неблагополучный район. А мы здесь живем кто по 20, а кто и по 50 лет. Это наш родной дом, место, которое мы любим. И мы каждый раз за что-то боремся. Например, сквер, в котором проводилось наше собрание, это тоже результат нашей борьбы. Потому что когда проходило обустройство общественных территорий несколько лет назад, нашу территорию Стеклозавода просто выкинули. Тогда мы собрали 2 тыс. подписей, подняли на уши всех и в результате«выбили» для себя сквер. Я думаю, что и в этой ситуации мы одержим победу. По крайней мере сдаваться не собираемся, - говорит жительница микрорайона Анастасия.
В ближайшее время стеклозаводчане планируют обратиться с петицией с многочисленными подписями к Алексею Цыденову и Владимиру Путину. Также жители хотят направить официальные запросы во все соответствующие инстанции, начиная, конечно же, с УФСИН.
Фото: скриншот видео