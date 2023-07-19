Общество 19.07.2023 в 06:00
Власти Улан-Удэ определились с местом под «суперколонию»
Специфический «подарок» получат жители и без того не слишком благополучного района
Текст: Петр Санжиев
Недавно «Номер один» рассказал о проекте по строительству в Улан-Удэ нового объекта бурятского УФСИН. Планируется построить невиданное для республики учреждение объединенного типа вместимостью аж 3 тыс. человек. Это намного больше, чем вместимость любой из ныне работающих в республике исправительных колоний. Проект УФСИН на 20 млрд рублей понемногу движется вперед.
Объект для размещения «братвы»
Учреждение будет иметь статус объединенного, так как объединит в одном месте колонии для отбывающих наказание и следственный изолятор.
Как сообщили нашему изданию в комитете по управлению имуществом и землепользованию мэрии Улан-Удэ, под строительство учреждения муниципалитет предложил территорию, расположенную в микрорайоне Стеклозавод общей площадью 81 гектар.
Предложенная земля представляет собой квадрат 900 х 900 метров.
«УФСИН России по Республике Бурятия проведен комиссионный выезд на предлагаемый для строительства учреждения объединенного типа земельный участок в микрорайоне Стеклозавод, по результатам которого установлено, что участок имеет относительно спокойный рельеф, свободный от застройки. Данная территория обладает хорошей транспортной доступностью», - прокомментировали «Номер один» продвижение дела в бурятском УФСИН.
Но для принятия окончательного решения о строительстве объекта именно там предстоит прояснить кое-какие важные детали.
«Необходимо уточнение размеров санитарно-защитных зон, так как в непосредственной близости находятся земельные участки для размещения свалки, утилизации отходов, снегосвалки и кладбища. Согласно правилам СанПиНа и Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», в санитарно-защитной зоне не допускается размещать зоны отдыха, спортивные сооружения, комплексы водозаборных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, объекты медицинского назначения, которые входят в состав инфраструктуры учреждения объединенного типа», - отметили в УФСИН.
Если не возникнет проблем с санитарными зонами, то перейдут к кадастровым работам и формированию земельного участка.
Кроме того, при положительном исходе потребуется скорректировать Правила землепользования и застройки городского округа «Город Улан-Удэ», Генплан Улан-Удэ, а также Схему территориального планирования Республики Бурятия. «Решением данных вопросов будет заниматься администрация г. Улан-Удэ после рассмотрения ФСИН России вопроса по включению данного участка под строительство учреждения объединенного типа в федеральную целевую программу», - пояснили в уголовно-исполнительном ведомстве.
А глас народа?
Как отнесутся стеклозаводчане к тому, что в их микрорайоне хотят разместить очередную «специфическую» структуру, думаем, все понимают. Общеизвестно, что микрорайон уже обладает большими очистными сооружениями, тубдиспансером, психоневрологическим диспансером, там же расположена огромная закрытая свалка, на которую десятилетиями свозили отходы и которую все никак не рекультивируют. И старое кладбище там тоже имеется.
Земельный участок под нынешним зданием СИЗО-1 в центре города имеет статус земли специального военного назначения. Очевидно, что участок на Стеклозаводе тоже предстоит перевести в аналогичный статус.
Будут ли власти спрашивать мнение местного населения на публичных слушаниях? При внесении изменений в Генплан, скорее всего, слушания организуют.
Но будет ли глас народа иметь в данном случае решающее значение? Если спрашивать жителей, не против ли они, чтобы поблизости от них построили исправительную колонию, их ответ будет, на наш взгляд, отрицательным. Но, с другой стороны, учреждения УФСИН это практически военные объекты. Если в вопросах о таких «силовых» объектах главный голос будет за местными жителями, то, полагаем, может дойти до того, что в городах России станет практически невозможно построить ни одну новую исправительную колонию.
Что до Стеклозавода, то «специфические» объекты в этом микрорайоне, конечно, создают вокруг него своеобразную атмосферу, формируют определенный имидж.
Теперь, видимо, своих красок сможет добавить масштабный УФСИНовский «гибрид» из СИЗО и исправительных колоний. Кстати, в случае строительства население микрорайона начнет постепенно меняться. На Стеклозаводе понемногу начнут «оседать» отсидевшие свои сроки зэки.
От центра города до Стеклозавода не так далеко, как думают многие. По сути, это место не подходит под формулировку «отдаленный микрорайон». Единственная проблема – это пересечение железнодорожных путей. Местный переезд регулярно закрывают для проезда автотранспорта, чтобы пропустить очередной поезд. Когда мэрия Улан-Удэ построит тут путепровод, проблема исчезнет. К слову, всем известная улица Борсоева, начинаясь в центре, заканчивается как раз в районе Стеклозавода.
Будущее строительство нового учреждения обсуждалось на самом высоком уровне – на совещании при президенте Путине. Там отмечено, что появление нового объекта будет иметь положительные последствия.
Одно из них - СИЗО-1 Улан-Удэ - переедет из центра города. Сегодня изолятор занимает старое здание, являющееся объектом культурного наследия регионального уровня - тюремным замком. Будучи расположенным недалеко от берега Селенги, «памятное» здание может использоваться под другие нужды.
Строительство режимного объекта за 20 млрд рублей планируется завершить в 2027 году. «Эта история все равно имеет экономическую эффективность, поскольку у нас сократятся расходы на одного осужденного и человека, находящегося в следственном изоляторе, - заверил на совещании при Путине министр юстиции России Константин Чуйченко.
Фото «Номер один»
Объект для размещения «братвы»
Учреждение будет иметь статус объединенного, так как объединит в одном месте колонии для отбывающих наказание и следственный изолятор.
Как сообщили нашему изданию в комитете по управлению имуществом и землепользованию мэрии Улан-Удэ, под строительство учреждения муниципалитет предложил территорию, расположенную в микрорайоне Стеклозавод общей площадью 81 гектар.
Предложенная земля представляет собой квадрат 900 х 900 метров.
«УФСИН России по Республике Бурятия проведен комиссионный выезд на предлагаемый для строительства учреждения объединенного типа земельный участок в микрорайоне Стеклозавод, по результатам которого установлено, что участок имеет относительно спокойный рельеф, свободный от застройки. Данная территория обладает хорошей транспортной доступностью», - прокомментировали «Номер один» продвижение дела в бурятском УФСИН.
Но для принятия окончательного решения о строительстве объекта именно там предстоит прояснить кое-какие важные детали.
«Необходимо уточнение размеров санитарно-защитных зон, так как в непосредственной близости находятся земельные участки для размещения свалки, утилизации отходов, снегосвалки и кладбища. Согласно правилам СанПиНа и Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», в санитарно-защитной зоне не допускается размещать зоны отдыха, спортивные сооружения, комплексы водозаборных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, объекты медицинского назначения, которые входят в состав инфраструктуры учреждения объединенного типа», - отметили в УФСИН.
Если не возникнет проблем с санитарными зонами, то перейдут к кадастровым работам и формированию земельного участка.
Кроме того, при положительном исходе потребуется скорректировать Правила землепользования и застройки городского округа «Город Улан-Удэ», Генплан Улан-Удэ, а также Схему территориального планирования Республики Бурятия. «Решением данных вопросов будет заниматься администрация г. Улан-Удэ после рассмотрения ФСИН России вопроса по включению данного участка под строительство учреждения объединенного типа в федеральную целевую программу», - пояснили в уголовно-исполнительном ведомстве.
А глас народа?
Как отнесутся стеклозаводчане к тому, что в их микрорайоне хотят разместить очередную «специфическую» структуру, думаем, все понимают. Общеизвестно, что микрорайон уже обладает большими очистными сооружениями, тубдиспансером, психоневрологическим диспансером, там же расположена огромная закрытая свалка, на которую десятилетиями свозили отходы и которую все никак не рекультивируют. И старое кладбище там тоже имеется.
Земельный участок под нынешним зданием СИЗО-1 в центре города имеет статус земли специального военного назначения. Очевидно, что участок на Стеклозаводе тоже предстоит перевести в аналогичный статус.
Будут ли власти спрашивать мнение местного населения на публичных слушаниях? При внесении изменений в Генплан, скорее всего, слушания организуют.
Но будет ли глас народа иметь в данном случае решающее значение? Если спрашивать жителей, не против ли они, чтобы поблизости от них построили исправительную колонию, их ответ будет, на наш взгляд, отрицательным. Но, с другой стороны, учреждения УФСИН это практически военные объекты. Если в вопросах о таких «силовых» объектах главный голос будет за местными жителями, то, полагаем, может дойти до того, что в городах России станет практически невозможно построить ни одну новую исправительную колонию.
Что до Стеклозавода, то «специфические» объекты в этом микрорайоне, конечно, создают вокруг него своеобразную атмосферу, формируют определенный имидж.
Теперь, видимо, своих красок сможет добавить масштабный УФСИНовский «гибрид» из СИЗО и исправительных колоний. Кстати, в случае строительства население микрорайона начнет постепенно меняться. На Стеклозаводе понемногу начнут «оседать» отсидевшие свои сроки зэки.
От центра города до Стеклозавода не так далеко, как думают многие. По сути, это место не подходит под формулировку «отдаленный микрорайон». Единственная проблема – это пересечение железнодорожных путей. Местный переезд регулярно закрывают для проезда автотранспорта, чтобы пропустить очередной поезд. Когда мэрия Улан-Удэ построит тут путепровод, проблема исчезнет. К слову, всем известная улица Борсоева, начинаясь в центре, заканчивается как раз в районе Стеклозавода.
Будущее строительство нового учреждения обсуждалось на самом высоком уровне – на совещании при президенте Путине. Там отмечено, что появление нового объекта будет иметь положительные последствия.
Одно из них - СИЗО-1 Улан-Удэ - переедет из центра города. Сегодня изолятор занимает старое здание, являющееся объектом культурного наследия регионального уровня - тюремным замком. Будучи расположенным недалеко от берега Селенги, «памятное» здание может использоваться под другие нужды.
Строительство режимного объекта за 20 млрд рублей планируется завершить в 2027 году. «Эта история все равно имеет экономическую эффективность, поскольку у нас сократятся расходы на одного осужденного и человека, находящегося в следственном изоляторе, - заверил на совещании при Путине министр юстиции России Константин Чуйченко.
Фото «Номер один»
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