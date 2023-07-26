Общество 26.07.2023 в 09:00

Ноу- хау для больных

В Улан-Удэ пациентов инфекционной больницы накормили кашей с насекомыми
A- A+
Текст: Номер один
Ноу- хау для больных

Им предложили блюдо, довольно щедро приправленное червяками. Среди пациентов такое яство вызвало шок и бурю возмущения. Те, кто обиделся больше всех, стали строчить жалобы куда только можно. Распространилась эта история вместе с живописными фотками и по бурятскому Интернету. Пользователи, узнав об этой истории, тоже пришли в негодование.

Странно, что событие вызвало столько эмоций. Никого же не возмущает хлеб йодированный или кефир с добавкой казеина. А почему всех удивила каша с добавкой насекомых? Ведь червяки - это как кролики. Как вы помните, кролики - это «не только ценный мех, но и три-четыре килограмма легкоусвояемого мяса». А черви - это не только копошащиеся в земле неприятные создания, а еще и ценный источник белка. Например, в Африке саранчу едят как деликатес. Белок укрепляет мышцы, иммунитет, нервную систему. Помогает человеку быстрее расти и наполняет силой и энергией. Да еще и придает шевелюре блеск и шелковистость. Почему белок в виде куска говядины людей не возмущает, а в виде червяков возмутил?

Возможно, подрядчик, который поставлял еду пациентам больницы, решил расширить гастрономический горизонт пациентам и заодно подбросить питательных веществ их измученным организмам? Жаль, что ноу-хау осталось не понятым ни пациентами, ни руководством больницы, которое извинилось перед людьми за действия подрядчика.

 

 

 

Теги
карикатура

Все новости

Жителя Улан-Удэ осудили за убийство и изнасилование 16-летней давности
26.07.2023 в 09:39
В Улан-Удэ перекроют часть улицы Сахьяновой
26.07.2023 в 09:14
Ноу- хау для больных
26.07.2023 в 09:00
Перевод денег мошенникам
26.07.2023 в 09:00
В Улан-Удэ взбунтовались жители «Стеколки»
26.07.2023 в 06:00
Визит Мишустина в Бурятию: что осталось за кадром
25.07.2023 в 20:12
Житель Улан-Удэ почти полностью разделся перед обворованной горожанкой
25.07.2023 в 16:38
«Бесстыжие, мы дочку пальцем не трогали!»
25.07.2023 в 16:28
Количество субсидируемых рейсов на Дальнем Востоке может быть расширено
25.07.2023 в 15:56
Михаилу Мишустину понравились цеха авиазавода в Улан-Удэ
25.07.2023 в 15:44
ЗУРХАЙ
с 26 июля по 1 августа

Читайте также
В Улан-Удэ перекроют часть улицы Сахьяновой
На противоположной стороне улицы организуют двухстороннее движение
26.07.2023 в 09:14
Перевод денег мошенникам
Что делать?
26.07.2023 в 09:00
В Улан-Удэ взбунтовались жители «Стеколки»
Их категорически не устроили планы построить у них «суперколонию»
26.07.2023 в 06:00
«Бесстыжие, мы дочку пальцем не трогали!»
Родителей девочки, которая выпила йогурт и умерла, обвинили в ее избиении
25.07.2023 в 16:28
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru