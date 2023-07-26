Ноу- хау для больных

Им предложили блюдо, довольно щедро приправленное червяками. Среди пациентов такое яство вызвало шок и бурю возмущения. Те, кто обиделся больше всех, стали строчить жалобы куда только можно. Распространилась эта история вместе с живописными фотками и по бурятскому Интернету. Пользователи, узнав об этой истории, тоже пришли в негодование.

Странно, что событие вызвало столько эмоций. Никого же не возмущает хлеб йодированный или кефир с добавкой казеина. А почему всех удивила каша с добавкой насекомых? Ведь червяки - это как кролики. Как вы помните, кролики - это «не только ценный мех, но и три-четыре килограмма легкоусвояемого мяса». А черви - это не только копошащиеся в земле неприятные создания, а еще и ценный источник белка. Например, в Африке саранчу едят как деликатес. Белок укрепляет мышцы, иммунитет, нервную систему. Помогает человеку быстрее расти и наполняет силой и энергией. Да еще и придает шевелюре блеск и шелковистость. Почему белок в виде куска говядины людей не возмущает, а в виде червяков возмутил?

Возможно, подрядчик, который поставлял еду пациентам больницы, решил расширить гастрономический горизонт пациентам и заодно подбросить питательных веществ их измученным организмам? Жаль, что ноу-хау осталось не понятым ни пациентами, ни руководством больницы, которое извинилось перед людьми за действия подрядчика.