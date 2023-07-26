Общество 26.07.2023 в 09:14
В Улан-Удэ перекроют часть улицы Сахьяновой
На противоположной стороне улицы организуют двухстороннее движение
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ с 29 июля изменится схема проезда по улице Сахьяновой, сообщили в Минтрансе Бурятии.
«С 29 июля по 20 августа проезд от улицы Ключевская вверх по улице Сахьяновой в районе строительства кольцевой развязки будет перекрыт. Объезд будет осуществляться по противоположной стороне проезжей части улицы Сахьяновой, где будет организовано двухстороннее движение», - рассказали в Минтрансе.
В министерстве пояснили, что на этом участке строители приступят к переустройству сетей связи, тепло-водоснабжения, ливневой канализации, водостоков и т.д. Это необходимо для организации кругового движения в створе улиц Сахьяновой, Ключевской и Трубачеева, которое станет частью третьего моста через Уду.
«С 29 июля по 20 августа проезд от улицы Ключевская вверх по улице Сахьяновой в районе строительства кольцевой развязки будет перекрыт. Объезд будет осуществляться по противоположной стороне проезжей части улицы Сахьяновой, где будет организовано двухстороннее движение», - рассказали в Минтрансе.
В министерстве пояснили, что на этом участке строители приступят к переустройству сетей связи, тепло-водоснабжения, ливневой канализации, водостоков и т.д. Это необходимо для организации кругового движения в створе улиц Сахьяновой, Ключевской и Трубачеева, которое станет частью третьего моста через Уду.
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