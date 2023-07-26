Жители Улан-Удэ стали меньше жаловаться на дорожные ямы

В Улан-Удэ в этом году ямочный ремонт уже прошел на 279 участках городских дорог. Как сообщили в мэрии, общая площадь выполненного ямочного ремонта составила 12,5 тысяч квадратных метров.Работы ведутся ежедневно двумя способами: при помощи горячего асфальта и струйно-инъекционным методом с использованием машины «Бецема».Накануне ямочный ремонт провели на улицах Трактовой, Каландаришвили, Балтахинова, Комарова, Мунгонова, Советской и в микрорайоне Новый Зеленый.- Мы уже третий год проводим своими силами ямочный ремонт. И сейчас уверенно можем сказать, что благодаря этому существенно снизилось количество жалоб по этому направлению. Если посмотреть на статистику обращений жителей на сайт «Активный горожанин», то в 2021 году по ямочному ремонту поступало в среднем по 87 обращений в месяц, в 2022 году количество жалоб сократилось до 48. А в этом году приходит около 35 обращений в месяц, все их мы оперативно отрабатываем, - сообщил директор Комбината по благоустройству Александр Солдаткин.Фото: мэрия Улан-Удэ