Общество 26.07.2023 в 14:32

Жители Улан-Удэ стали меньше жаловаться на дорожные ямы

Уже третий год их заделывает Комбинат по благоустройству, а не сторонние подрядчики
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Текст: Константин Воронов
Жители Улан-Удэ стали меньше жаловаться на дорожные ямы
В Улан-Удэ в этом году ямочный ремонт уже прошел на 279 участках городских дорог. Как сообщили в мэрии, общая площадь выполненного ямочного ремонта составила 12,5 тысяч квадратных метров.

Работы ведутся ежедневно двумя способами: при помощи горячего асфальта и струйно-инъекционным методом с использованием машины «Бецема».

Накануне ямочный ремонт провели на улицах Трактовой, Каландаришвили, Балтахинова, Комарова, Мунгонова, Советской и в микрорайоне Новый Зеленый.

- Мы уже третий год проводим своими силами ямочный ремонт. И сейчас уверенно можем сказать, что благодаря этому существенно снизилось количество жалоб по этому направлению. Если посмотреть на статистику обращений жителей на сайт «Активный горожанин», то в 2021 году по ямочному ремонту поступало в среднем по 87 обращений в месяц, в 2022 году количество жалоб сократилось до 48. А в этом году приходит около 35 обращений в месяц, все их мы оперативно отрабатываем, - сообщил директор Комбината по благоустройству Александр Солдаткин.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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ямочный ремонт

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