Жители Улан-Удэ надеются, что «туалетную» плитку после приезда Мишустина заменят

В паблике «Отзыв 03» приезд Мишустина вызвал неожиданные предположения. Горожане почему-то надеются, что приезд высокого гостя повлияет на то, что власти займутся за облагораживанием Улан-Удэ.«Надеюсь М. Мишустин увидел эту туалетную плитку, сделал замечание и ее наконец-то заменят?!» - пишут пользователи, прикладывая красноречивые фото.Однако в комментариях надежды автора поста не поддержали:- Меня всегда крайне умиляет мнение, что разруха у нас лишь потому, то в Кремле об этом просто ещё не в курсе.- Обещанного три года ждут. Вернее, 30 годиков.- Тендер розыгран еще в декабре 2022 года, подрядчик определён, но он не торопится выполнять работы, ищет более выгодное предложение по материалам (естественно, всё самое дешёвое), хотя в смете всё уже учтено, в общем, всё как обычно…- Размечтались! – пишут пользователи.Напомним, улан-удэнцы давно просили власти заменить плитку, которую в народе даже прозвали «туалетной». Ведь откосы на путепроводе по улицам Борсоева, Ербанова, Революции 1905-го года и проспекта 50-летия Октября облицованы керамической плиткой, которая за 12 лет пришла в неэстетичный вид и местами разрушилась.И вот в феврале 20222 года горожанам, наконец, представили дизайн-проекты по архитектурно-художественному оформлению развязки, соединяющей Советский и Железнодорожный районы.Горожане выбирали между тремя эскизами: искусственное ковровое покрытие, покрытие цветными бетонными модулями, и вертикальные конструкции между откосами и тротуарами с шумозащитными экранами. Вариант-победитель – с бурятским орнаментом – набрал 79% процентов голосов.Только пока новой плитки горожане так и не увидели.