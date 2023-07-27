Общество 27.07.2023 в 06:00
В Улан-Удэ подорожали «праворульки»
Перегонщики взвинтили цены на слухах о запрете ввоза «правого руля»
Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии автовладельцы с серьезной озабоченностью восприняли инициативу японских властей по постепенной ликвидации завоза в страну автомобилей с правым рулем. На этих слухах, а также росте стоимости ввозной пошлины стоимость дорогих подержанных японских автомобилей без пробега по РФ недавно выросла на 10%.
Санкции давят на цену
Напомним, что правительство Японии в рамках санкционного давления против правительства России из-за ситуации вокруг Украины заявило о намерении запретить экспорт в РФ новых и подержанных машин с объемом двигателя более 1,9 литра. Соответствующее решение может вступить в силу уже в начале августа. Кроме того, Япония рассчитывает полностью запретить экспорт в Россию электромобилей и гибридов.
На улан-удэнском городском авторынке на новость о новых санкциях отреагировали как обычно - взвинтили цены в среднем на 10%. Правда сами продавцы подержанных авто кивают на рост курса евро - с начала года он подорожал на 20%. А именно по курсу европейской валюты рассчитывается пошлина на автомобили.
Экономист Анатолий Думнов убежден: новые санкции не последние.
- Япония находится в фарватере политики США и санкционное давление будет усиливаться. Вначале они запретили поставку новых автомобилей дороже 50 тыс. долларов США, затем подошли к бывшим в употреблении автомобилям. То, что сразу не запретили поставку в Россию всех «праворульных» автомобилей, объясняется тем, что они хотят делать это постепенно, чтобы другие рынки сбыта смогли переварить тот объем автомобилей, который сегодня идет в Россию, - говорит он.
Прежде всего речь идет о рынках Австралии и Юго-Восточной Азии с левосторонним «английским» движением, которые также получают свою долю японского экспорта старых автомобилей.
Между тем экономист полагает, что если поставки «гибридов», кроссоверов и джипов из Японии запретят, то российский бизнес попытается импортировать «праворульные» авто через Казахстан и Монголию.
В Бурятской таможне «Номер один» сообщили, что пока случаи таможенного оформления и оплата пошлины на японские автомобили, ввозимые через пограничный пункт «Кяхта - Алтан Булак», «носят эпизодический характер». Хотя и таможенная пошлина, и процедуры обработки ввозимых машин в Бурятии такие же, как и на дальневосточной таможне.
Видимо, пока логистика поставок через Владивосток работает, особого потока по маршруту «Япония - Улан-Батор - Улан-Удэ» не будет. Хотя наблюдатели отмечают огромное количество беспошлинных гибридных автомобилей «Тойота-Приус», используемых в Монголии. Весьма популярных и в Бурятии.
- Все эти запреты приведут только к росту цен, - убежден Анатолий Думнов. – Также мы постепенно лишимся «правого руля» и пересядем на китайский автопром.
Между тем на городском рынке Улан-Удэ цены уже выросли как минимум на 10%, а за полтора года после начала СВО трех-пятилетние гибридные «Тойота-Приус» подорожали с 800-900 тыс. рублей до 1,5 млн рублей. Главная причина – растущий спрос на «правый» руль со стороны потребителей с запада России и рост стоимости пошлины на 20 с лишним процентов в 2023 году из-за ослабления курса рубля.
Опасения потребителей в связи с новыми японскими санкциями понятны. Рост цен и усложнение логистики приведут к сокращению доступных на рынке автомобилей, прежде всего с гибридными системами, что ограничит выбор покупателей. Гибридные («Тойота-Приус» и др.) считаются более экологичными по сравнению с традиционными автомобилями, так как они способствуют снижению выбросов вредных веществ.
В то же время экономический эксперт Анатолий Масловский полагает, что снижение мощности ввозимых автомобилей в Россию из Японии «это положительный момент, поскольку автомашины с 1,5 - 1,8 литра вполне комфортны для потребителей».
«Утилизация» сбережений
Однако не только это является поводом для поднятия цен на иномарки. С 1 августа утилизационный сбор на легковые, легкие коммерческие и грузовые автомобили в РФ вырастет в несколько раз. Об этом в интервью агентству «Интерфакс» сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Повышение утильсбора коснется юрлиц, а также физлиц, которые купят автомашину после 1 августа 2023 года и продадут ее в течение года.
Чиновник заметил, что подорожание сбора якобы защитит производство отечественных машин, прежде всего «Жигулей».
Сбор вырастет в 1,7—3,7 раза на легковые автомобили, в 2,5—3,4 раза - на легкие коммерческие автомобили, в 1,7 раза - на грузовые автомобили, сообщили в минпромторге. При этом утильсбор на автобусы увеличится в среднем в 2,2—4,8 раза, на электробусы — в 8,7 раза. Как видим, федералы последовательно «улучшают» экологию страны.
Добавим, что базовая ставка сбора для легковушек составляет 20 тыс. рублей.
Между тем довольно странно, что федеральные чиновники увеличивают недоступность иномарок на фоне падения и даже обнуления поставок в Россию западных, японских и корейских новых и подержанных автомобилей. В результате цены на автомобили внутри страны активно стремятся вверх.
Китайцы помогут
Тем не менее, несмотря на увеличение цен, спрос в Улан-Удэ на автомобили не падает.
- Сегодня среди покупателей кроссоверов и джипов много молодых женщин. И если раньше они в основном приобретали компактные машины, то теперь в основном берут более мощные и вместительные авто, - рассказывает улан-удэнский торговец Сергей. – Естественно, откуда деньги, мы не спрашиваем, но по разговорам становится понятным источник неожиданной прибыли. Мужья «уехали на заработки», сотни тысяч рублей в месяц регулярно поступают на карты, а жены ими пользуются.
Но не только этими случайными деньгами подпитывается рынок автомобилей в Улан-Удэ.
По словам торговцев, сегодня значительный поток покупателей связан с дефицитом автомобилей в западных областях страны. Именно туда идут большие партии автомобилей с правым рулем. Об этом свидетельствует интенсивный трафик перегонщиков и автовозов, двигающихся на запад по федеральной трассе «Байкал». Покупатели спешат закупить машины, пока они не подорожали еще больше.
Как считает улан-удэнский автомобильный эксперт Максим Лобышев, «в ближайшие месяцы дефицита автомобилей с правым рулем и мощностью двигателя свыше 1,9 литра точно не будет». По его словам, «российские бизнесмены завезли в Приморье огромные партии таких машин и будут распродавать их еще очень долго». К тому же эту нишу активно будут стремиться заполнить и «китайские партнеры».
Напомним, что, по данным Главного таможенного управления РФ, в 2023 году Китай поставил в Россию около 162 000 машин. В денежном выражении, по данным ГТУ, импорт китайских автомобилей в Россию за январь – май 2023 года вырос в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $3,57 млрд против $685 млн в 2022 году.
Фото: «Номер один»
Санкции давят на цену
Напомним, что правительство Японии в рамках санкционного давления против правительства России из-за ситуации вокруг Украины заявило о намерении запретить экспорт в РФ новых и подержанных машин с объемом двигателя более 1,9 литра. Соответствующее решение может вступить в силу уже в начале августа. Кроме того, Япония рассчитывает полностью запретить экспорт в Россию электромобилей и гибридов.
На улан-удэнском городском авторынке на новость о новых санкциях отреагировали как обычно - взвинтили цены в среднем на 10%. Правда сами продавцы подержанных авто кивают на рост курса евро - с начала года он подорожал на 20%. А именно по курсу европейской валюты рассчитывается пошлина на автомобили.
Экономист Анатолий Думнов убежден: новые санкции не последние.
- Япония находится в фарватере политики США и санкционное давление будет усиливаться. Вначале они запретили поставку новых автомобилей дороже 50 тыс. долларов США, затем подошли к бывшим в употреблении автомобилям. То, что сразу не запретили поставку в Россию всех «праворульных» автомобилей, объясняется тем, что они хотят делать это постепенно, чтобы другие рынки сбыта смогли переварить тот объем автомобилей, который сегодня идет в Россию, - говорит он.
Прежде всего речь идет о рынках Австралии и Юго-Восточной Азии с левосторонним «английским» движением, которые также получают свою долю японского экспорта старых автомобилей.
Между тем экономист полагает, что если поставки «гибридов», кроссоверов и джипов из Японии запретят, то российский бизнес попытается импортировать «праворульные» авто через Казахстан и Монголию.
В Бурятской таможне «Номер один» сообщили, что пока случаи таможенного оформления и оплата пошлины на японские автомобили, ввозимые через пограничный пункт «Кяхта - Алтан Булак», «носят эпизодический характер». Хотя и таможенная пошлина, и процедуры обработки ввозимых машин в Бурятии такие же, как и на дальневосточной таможне.
Видимо, пока логистика поставок через Владивосток работает, особого потока по маршруту «Япония - Улан-Батор - Улан-Удэ» не будет. Хотя наблюдатели отмечают огромное количество беспошлинных гибридных автомобилей «Тойота-Приус», используемых в Монголии. Весьма популярных и в Бурятии.
- Все эти запреты приведут только к росту цен, - убежден Анатолий Думнов. – Также мы постепенно лишимся «правого руля» и пересядем на китайский автопром.
Между тем на городском рынке Улан-Удэ цены уже выросли как минимум на 10%, а за полтора года после начала СВО трех-пятилетние гибридные «Тойота-Приус» подорожали с 800-900 тыс. рублей до 1,5 млн рублей. Главная причина – растущий спрос на «правый» руль со стороны потребителей с запада России и рост стоимости пошлины на 20 с лишним процентов в 2023 году из-за ослабления курса рубля.
Опасения потребителей в связи с новыми японскими санкциями понятны. Рост цен и усложнение логистики приведут к сокращению доступных на рынке автомобилей, прежде всего с гибридными системами, что ограничит выбор покупателей. Гибридные («Тойота-Приус» и др.) считаются более экологичными по сравнению с традиционными автомобилями, так как они способствуют снижению выбросов вредных веществ.
В то же время экономический эксперт Анатолий Масловский полагает, что снижение мощности ввозимых автомобилей в Россию из Японии «это положительный момент, поскольку автомашины с 1,5 - 1,8 литра вполне комфортны для потребителей».
«Утилизация» сбережений
Однако не только это является поводом для поднятия цен на иномарки. С 1 августа утилизационный сбор на легковые, легкие коммерческие и грузовые автомобили в РФ вырастет в несколько раз. Об этом в интервью агентству «Интерфакс» сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Повышение утильсбора коснется юрлиц, а также физлиц, которые купят автомашину после 1 августа 2023 года и продадут ее в течение года.
Чиновник заметил, что подорожание сбора якобы защитит производство отечественных машин, прежде всего «Жигулей».
Сбор вырастет в 1,7—3,7 раза на легковые автомобили, в 2,5—3,4 раза - на легкие коммерческие автомобили, в 1,7 раза - на грузовые автомобили, сообщили в минпромторге. При этом утильсбор на автобусы увеличится в среднем в 2,2—4,8 раза, на электробусы — в 8,7 раза. Как видим, федералы последовательно «улучшают» экологию страны.
Добавим, что базовая ставка сбора для легковушек составляет 20 тыс. рублей.
Между тем довольно странно, что федеральные чиновники увеличивают недоступность иномарок на фоне падения и даже обнуления поставок в Россию западных, японских и корейских новых и подержанных автомобилей. В результате цены на автомобили внутри страны активно стремятся вверх.
Китайцы помогут
Тем не менее, несмотря на увеличение цен, спрос в Улан-Удэ на автомобили не падает.
- Сегодня среди покупателей кроссоверов и джипов много молодых женщин. И если раньше они в основном приобретали компактные машины, то теперь в основном берут более мощные и вместительные авто, - рассказывает улан-удэнский торговец Сергей. – Естественно, откуда деньги, мы не спрашиваем, но по разговорам становится понятным источник неожиданной прибыли. Мужья «уехали на заработки», сотни тысяч рублей в месяц регулярно поступают на карты, а жены ими пользуются.
Но не только этими случайными деньгами подпитывается рынок автомобилей в Улан-Удэ.
По словам торговцев, сегодня значительный поток покупателей связан с дефицитом автомобилей в западных областях страны. Именно туда идут большие партии автомобилей с правым рулем. Об этом свидетельствует интенсивный трафик перегонщиков и автовозов, двигающихся на запад по федеральной трассе «Байкал». Покупатели спешат закупить машины, пока они не подорожали еще больше.
Как считает улан-удэнский автомобильный эксперт Максим Лобышев, «в ближайшие месяцы дефицита автомобилей с правым рулем и мощностью двигателя свыше 1,9 литра точно не будет». По его словам, «российские бизнесмены завезли в Приморье огромные партии таких машин и будут распродавать их еще очень долго». К тому же эту нишу активно будут стремиться заполнить и «китайские партнеры».
Напомним, что, по данным Главного таможенного управления РФ, в 2023 году Китай поставил в Россию около 162 000 машин. В денежном выражении, по данным ГТУ, импорт китайских автомобилей в Россию за январь – май 2023 года вырос в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $3,57 млрд против $685 млн в 2022 году.
Фото: «Номер один»
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