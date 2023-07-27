В Улан-Удэ подорожали «праворульки»

В Бурятии автовладельцы с серьезной озабоченностью восприняли инициативу японских властей по постепенной ликвидации завоза в страну автомобилей с правым рулем. На этих слухах, а также росте стоимости ввозной пошлины стоимость дорогих подержанных японских автомобилей без пробега по РФ недавно выросла на 10%.Напомним, что правительство Японии в рамках санкционного давления против правительства России из-за ситуации вокруг Украины заявило о намерении запретить экспорт в РФ новых и подержанных машин с объемом двигателя более 1,9 литра. Соответствующее решение может вступить в силу уже в начале августа. Кроме того, Япония рассчитывает полностью запретить экспорт в Россию электромобилей и гибридов.На улан-удэнском городском авторынке на новость о новых санкциях отреагировали как обычно - взвинтили цены в среднем на 10%. Правда сами продавцы подержанных авто кивают на рост курса евро - с начала года он подорожал на 20%. А именно по курсу европейской валюты рассчитывается пошлина на автомобили.Экономист Анатолий Думнов убежден: новые санкции не последние.- Япония находится в фарватере политики США и санкционное давление будет усиливаться. Вначале они запретили поставку новых автомобилей дороже 50 тыс. долларов США, затем подошли к бывшим в употреблении автомобилям. То, что сразу не запретили поставку в Россию всех «праворульных» автомобилей, объясняется тем, что они хотят делать это постепенно, чтобы другие рынки сбыта смогли переварить тот объем автомобилей, который сегодня идет в Россию, - говорит он.Прежде всего речь идет о рынках Австралии и Юго-Восточной Азии с левосторонним «английским» движением, которые также получают свою долю японского экспорта старых автомобилей.Между тем экономист полагает, что если поставки «гибридов», кроссоверов и джипов из Японии запретят, то российский бизнес попытается импортировать «праворульные» авто через Казахстан и Монголию.В Бурятской таможне «Номер один» сообщили, что пока случаи таможенного оформления и оплата пошлины на японские автомобили, ввозимые через пограничный пункт «Кяхта - Алтан Булак», «носят эпизодический характер». Хотя и таможенная пошлина, и процедуры обработки ввозимых машин в Бурятии такие же, как и на дальневосточной таможне.Видимо, пока логистика поставок через Владивосток работает, особого потока по маршруту «Япония - Улан-Батор - Улан-Удэ» не будет. Хотя наблюдатели отмечают огромное количество беспошлинных гибридных автомобилей «Тойота-Приус», используемых в Монголии. Весьма популярных и в Бурятии.- Все эти запреты приведут только к росту цен, - убежден Анатолий Думнов. – Также мы постепенно лишимся «правого руля» и пересядем на китайский автопром.Между тем на городском рынке Улан-Удэ цены уже выросли как минимум на 10%, а за полтора года после начала СВО трех-пятилетние гибридные «Тойота-Приус» подорожали с 800-900 тыс. рублей до 1,5 млн рублей. Главная причина – растущий спрос на «правый» руль со стороны потребителей с запада России и рост стоимости пошлины на 20 с лишним процентов в 2023 году из-за ослабления курса рубля.Опасения потребителей в связи с новыми японскими санкциями понятны. Рост цен и усложнение логистики приведут к сокращению доступных на рынке автомобилей, прежде всего с гибридными системами, что ограничит выбор покупателей. Гибридные («Тойота-Приус» и др.) считаются более экологичными по сравнению с традиционными автомобилями, так как они способствуют снижению выбросов вредных веществ.В то же время экономический эксперт Анатолий Масловский полагает, что снижение мощности ввозимых автомобилей в Россию из Японии «это положительный момент, поскольку автомашины с 1,5 - 1,8 литра вполне комфортны для потребителей».Однако не только это является поводом для поднятия цен на иномарки. С 1 августа утилизационный сбор на легковые, легкие коммерческие и грузовые автомобили в РФ вырастет в несколько раз. Об этом в интервью агентству «Интерфакс» сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.Повышение утильсбора коснется юрлиц, а также физлиц, которые купят автомашину после 1 августа 2023 года и продадут ее в течение года.Чиновник заметил, что подорожание сбора якобы защитит производство отечественных машин, прежде всего «Жигулей».Сбор вырастет в 1,7—3,7 раза на легковые автомобили, в 2,5—3,4 раза - на легкие коммерческие автомобили, в 1,7 раза - на грузовые автомобили, сообщили в минпромторге. При этом утильсбор на автобусы увеличится в среднем в 2,2—4,8 раза, на электробусы — в 8,7 раза. Как видим, федералы последовательно «улучшают» экологию страны.Добавим, что базовая ставка сбора для легковушек составляет 20 тыс. рублей.Между тем довольно странно, что федеральные чиновники увеличивают недоступность иномарок на фоне падения и даже обнуления поставок в Россию западных, японских и корейских новых и подержанных автомобилей. В результате цены на автомобили внутри страны активно стремятся вверх.Тем не менее, несмотря на увеличение цен, спрос в Улан-Удэ на автомобили не падает.- Сегодня среди покупателей кроссоверов и джипов много молодых женщин. И если раньше они в основном приобретали компактные машины, то теперь в основном берут более мощные и вместительные авто, - рассказывает улан-удэнский торговец Сергей. – Естественно, откуда деньги, мы не спрашиваем, но по разговорам становится понятным источник неожиданной прибыли. Мужья «уехали на заработки», сотни тысяч рублей в месяц регулярно поступают на карты, а жены ими пользуются.Но не только этими случайными деньгами подпитывается рынок автомобилей в Улан-Удэ.По словам торговцев, сегодня значительный поток покупателей связан с дефицитом автомобилей в западных областях страны. Именно туда идут большие партии автомобилей с правым рулем. Об этом свидетельствует интенсивный трафик перегонщиков и автовозов, двигающихся на запад по федеральной трассе «Байкал». Покупатели спешат закупить машины, пока они не подорожали еще больше.Как считает улан-удэнский автомобильный эксперт Максим Лобышев, «в ближайшие месяцы дефицита автомобилей с правым рулем и мощностью двигателя свыше 1,9 литра точно не будет». По его словам, «российские бизнесмены завезли в Приморье огромные партии таких машин и будут распродавать их еще очень долго». К тому же эту нишу активно будут стремиться заполнить и «китайские партнеры».Напомним, что, по данным Главного таможенного управления РФ, в 2023 году Китай поставил в Россию около 162 000 машин. В денежном выражении, по данным ГТУ, импорт китайских автомобилей в Россию за январь – май 2023 года вырос в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $3,57 млрд против $685 млн в 2022 году.Фото: «Номер один»