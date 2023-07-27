В Улан-Удэ прибрана треть территории пригородной тайги

В Улан-Удэ убрано треть замусоренной территории городских лесов, сообщили в МБУ «Городское лесничество». Работы по уборке твердых бытовых отходов на территории городских лесов проводятся ежедневно.Для пресечения замусоривания пригородной тайги лесники ежедневно патрулируют лесной массив, размещают камеры фотофиксации нарушений, проводят совместные рейды с сотрудниками полиции.В «Городском лесничестве» напоминают: свалка мусора в лесных массивах запрещена.Штрафы для физических лиц составляют от 2 до 3,5 тыс рублей, для чиновников – от 10 до 20 тыс рублей, для ИП – от 10 до 20 тыс рублей. Возможна приостановка деятельности до 90 суток. Для учреждений – штраф от 100 до 300 тыс рублей или приостановку функционирования предприятия до 90 суток.При этом оплата штрафа не снимает с виновника обязательство самостоятельно ликвидировать свалку. В случае отказа от уборки, свалку уберут сотрудники лесничества, а возместить затраты за это виновник должен будет в судебном порядке.Фото: ulan-ude-info.ru