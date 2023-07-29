Общество 29.07.2023 в 07:00
Финал истории борца с браконьерами
Государство «откупилось» от несправедливо обвиненного инспектора смешной суммой
Текст: Станислав Сергеев
«Номер один» уже не раз рассказывал историю Сергея Красикова, охотинспектора, ставшего известным после жесткого задержания в Алтачейском заказнике пяти браконьеров. При задержании инспектора пытались сбить автомобилем. Но почему-то уголовное дело возбудили именно на него. Сегодня Сергей Красиков не только доказал свою невиновность, но и попытался наказать преследовавших его силовиков рублем.
Спасла реакция
История началась еще в 2020 году, когда участковый госинспектор ФГБУ «Байкальский государственный заповедник» Сергей Красиков вместе с напарником ночью 3 октября выехал в лесной массив государственного заказника «Алтачейский». До этого к ним поступил сигнал, что в лес заехала группа браконьеров. Вскоре егеря обнаружили их в лесу и убедились в том, что последние незаконно стреляли в животных с помощью «лучения», то есть ослепляя их фарами.
Инспекторы представились и потребовали выйти из машины с поднятыми руками. В руках инспектор держал охотничье ружье и был готов применить оружие в случае неподчинения. Однако преступники явно были не рады, что их застукали на месте. У них созрел преступный план задавить инспектора и скрыться. Водитель уазика включил дальний свет, нажал на газ и попытался сбить инспектора.
- Я едва успел отскочить в сторону, когда машина почти наехала на меня, но по касательной все же задела, сломав мне руку, - рассказывал тогда Сергей Красиков. - Меня спасла реакция и недавняя подготовка на базе концерна «Калашников», где нас как раз учили уклоняться от наезжающих автомобилей. Иначе последствия могли быть более тяжелыми.
Подобное поведение браконьеров, увы, не редкость в российской тайге. Тем не менее охотинспектор, когда его начала таранить машина, все же успел выстрелить по радиатору машины. И хотя браконьеры умчались, охотинспекторы через некоторое время на своей машине смогли догнать неисправный автомобиль.
Причем в ходе погони браконьеры (а их всего было шестеро) на ходу выскакивали из своего авто и убегали в лес. И когда егеря догнали машину, в ней находился только один водитель. При нем обнаружены туши двух подстреленных косуль. Далее, получив подмогу, егеря начали отлавливать браконьеров по всему заказнику. Вскоре их поймали, но не всех.
В итоге на пойманных нарушителей возбудили, во-первых, дело о браконьерстве. Во-вторых, о применении насилия в отношении инспектора, которое правда силовики открыли не с первого раза и с большим трудом.
Ну а в-третьих, через 4,5 месяца после рискованного задержания нарушителей и получения при этом травм Сергей Красиков сам стал фигурантом уголовного дела по статье «Превышение полномочий», за которое минимальное возможное наказание – три года лишения свободы. Основание – показания двух нарушителей, достоверность которых вызывала обоснованные сомнения.
Дело стало весьма резонансным. Инспектора поддержала общественность, родной заповедник, полпред президента в Дальневосточном округе Юрий Трутнев, Гринпис.
В итоге «уголовку» на Сергея Красикова все же закрыли. Но история на этом не закончилась.
Моральный урон
Чтобы как-то компенсировать вред, полученный от незаконного уголовного преследования, Сергей Красиков обратился в суд. Он требовал от государства компенсации в 1,5 млн рублей.
На суде Красиков рассказал, что дело, возбужденное на него на основании рапорта руководителя Мухоршибирского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Бурятии, в итоге закрыто постановлением старшего следователя по особо важным делам первого следственного отдела шестого Следственного управления Главного СУ СК РФ с дислокацией в городе Хабаровске.
«Следствием установлено, что при задержании лиц, причастных к незаконной охоте, Красиковым С. С. не допущено причинение чрезмерного, не вызванного сложившейся ситуацией вреда, он не превысил мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Постановлением о прекращении уголовного дела за Красиковым С. С. признано право на реабилитацию», - говорится в решении суда.
Пока шло следствие, Красикова постоянно допрашивали как подозреваемого, проводили следственные эксперименты с его участием, допрашивали его отца и брата.
«После возбуждения уголовного дела, Красиков С. С. был вынужден в ходе рабочих совещаний отчитываться перед руководством о ситуации по делу, многократно давать интервью средствам массовой информации, пересказывая события незаконной охоты и задержания преступников. При этом истец, не являющийся по своему характеру и сфере работы публичным человеком, давая интервью перед СМИ, каждый раз испытывал стресс и сильные переживания, вызванные необходимостью многократно пересказывать события, в которых его жизни грозила реальная опасность», - рассказывал инспектор судьям.
Подозрение в совершении преступления нанесло Сергею Красикову глубокую душевную травму.
Ответчиком по делу был Минфин РФ – по закону именно к нему подаются подобные иски. Министерство, в свою очередь, не согласилось с суммой иска. Присутствующий на заседании представитель прокуратуры Бурятии предложил снизить сумму до 300 тысяч. Ну а главный виновник «торжества» СУ СК РФ по РБ заявил, что сумма заявленной компенсации является несоразмерной: «В отношении Красикова С. С. было возбуждено уголовное дело, мера пресечения к нему не применялась, негативных последствий для истца в результате уголовного преследования не наступило».
Ограниченная щедрость
Суд первой инстанции решил взять сумму, предложенную прокуратурой, и уменьшить ее в десять раз – до 30 тыс. рублей. Что, конечно, не устроило Сергея Красикова, долгое время находившегося в центре большого скандала. Он отправился в Верховный суд с апелляционной жалобой. Его адвокат в суде заявил, что «присужденная компенсация является символической суммой, не способной возместить какой-либо моральный вред, причиненный незаконным уголовным преследованием. Ссылаясь на публикации в сети Интернет и на то, что возбужденное в отношении истца уголовное дело породило «медийный шквал», доброе имя Красикова С. С. поставлено под сомнение».
Верховный суд, с одной стороны, пошел навстречу пострадавшему инспектору. С другой – требования Красикова, конечно, удовлетворены не были. «Апеляшка» присудила ему 80 тыс. рублей компенсации. И на этом все.
Конечно, есть еще кассационная инстанция, где можно обжаловать и это решение. Но российские суды не слишком-то щедры, когда речь идет о подобных компенсациях. Даже люди, теряющие близких из-за действий крупных компаний с миллиардными оборотами, чаще всего отсуживают сумму в пределах 1 млн рублей (и это в лучшем случае). Что уж говорить о незаконном преследовании.
Фото: baikalzapovednik.ru
Спасла реакция
История началась еще в 2020 году, когда участковый госинспектор ФГБУ «Байкальский государственный заповедник» Сергей Красиков вместе с напарником ночью 3 октября выехал в лесной массив государственного заказника «Алтачейский». До этого к ним поступил сигнал, что в лес заехала группа браконьеров. Вскоре егеря обнаружили их в лесу и убедились в том, что последние незаконно стреляли в животных с помощью «лучения», то есть ослепляя их фарами.
Инспекторы представились и потребовали выйти из машины с поднятыми руками. В руках инспектор держал охотничье ружье и был готов применить оружие в случае неподчинения. Однако преступники явно были не рады, что их застукали на месте. У них созрел преступный план задавить инспектора и скрыться. Водитель уазика включил дальний свет, нажал на газ и попытался сбить инспектора.
- Я едва успел отскочить в сторону, когда машина почти наехала на меня, но по касательной все же задела, сломав мне руку, - рассказывал тогда Сергей Красиков. - Меня спасла реакция и недавняя подготовка на базе концерна «Калашников», где нас как раз учили уклоняться от наезжающих автомобилей. Иначе последствия могли быть более тяжелыми.
Подобное поведение браконьеров, увы, не редкость в российской тайге. Тем не менее охотинспектор, когда его начала таранить машина, все же успел выстрелить по радиатору машины. И хотя браконьеры умчались, охотинспекторы через некоторое время на своей машине смогли догнать неисправный автомобиль.
Причем в ходе погони браконьеры (а их всего было шестеро) на ходу выскакивали из своего авто и убегали в лес. И когда егеря догнали машину, в ней находился только один водитель. При нем обнаружены туши двух подстреленных косуль. Далее, получив подмогу, егеря начали отлавливать браконьеров по всему заказнику. Вскоре их поймали, но не всех.
В итоге на пойманных нарушителей возбудили, во-первых, дело о браконьерстве. Во-вторых, о применении насилия в отношении инспектора, которое правда силовики открыли не с первого раза и с большим трудом.
Ну а в-третьих, через 4,5 месяца после рискованного задержания нарушителей и получения при этом травм Сергей Красиков сам стал фигурантом уголовного дела по статье «Превышение полномочий», за которое минимальное возможное наказание – три года лишения свободы. Основание – показания двух нарушителей, достоверность которых вызывала обоснованные сомнения.
Дело стало весьма резонансным. Инспектора поддержала общественность, родной заповедник, полпред президента в Дальневосточном округе Юрий Трутнев, Гринпис.
В итоге «уголовку» на Сергея Красикова все же закрыли. Но история на этом не закончилась.
Моральный урон
Чтобы как-то компенсировать вред, полученный от незаконного уголовного преследования, Сергей Красиков обратился в суд. Он требовал от государства компенсации в 1,5 млн рублей.
На суде Красиков рассказал, что дело, возбужденное на него на основании рапорта руководителя Мухоршибирского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Бурятии, в итоге закрыто постановлением старшего следователя по особо важным делам первого следственного отдела шестого Следственного управления Главного СУ СК РФ с дислокацией в городе Хабаровске.
«Следствием установлено, что при задержании лиц, причастных к незаконной охоте, Красиковым С. С. не допущено причинение чрезмерного, не вызванного сложившейся ситуацией вреда, он не превысил мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Постановлением о прекращении уголовного дела за Красиковым С. С. признано право на реабилитацию», - говорится в решении суда.
Пока шло следствие, Красикова постоянно допрашивали как подозреваемого, проводили следственные эксперименты с его участием, допрашивали его отца и брата.
«После возбуждения уголовного дела, Красиков С. С. был вынужден в ходе рабочих совещаний отчитываться перед руководством о ситуации по делу, многократно давать интервью средствам массовой информации, пересказывая события незаконной охоты и задержания преступников. При этом истец, не являющийся по своему характеру и сфере работы публичным человеком, давая интервью перед СМИ, каждый раз испытывал стресс и сильные переживания, вызванные необходимостью многократно пересказывать события, в которых его жизни грозила реальная опасность», - рассказывал инспектор судьям.
Подозрение в совершении преступления нанесло Сергею Красикову глубокую душевную травму.
Ответчиком по делу был Минфин РФ – по закону именно к нему подаются подобные иски. Министерство, в свою очередь, не согласилось с суммой иска. Присутствующий на заседании представитель прокуратуры Бурятии предложил снизить сумму до 300 тысяч. Ну а главный виновник «торжества» СУ СК РФ по РБ заявил, что сумма заявленной компенсации является несоразмерной: «В отношении Красикова С. С. было возбуждено уголовное дело, мера пресечения к нему не применялась, негативных последствий для истца в результате уголовного преследования не наступило».
Ограниченная щедрость
Суд первой инстанции решил взять сумму, предложенную прокуратурой, и уменьшить ее в десять раз – до 30 тыс. рублей. Что, конечно, не устроило Сергея Красикова, долгое время находившегося в центре большого скандала. Он отправился в Верховный суд с апелляционной жалобой. Его адвокат в суде заявил, что «присужденная компенсация является символической суммой, не способной возместить какой-либо моральный вред, причиненный незаконным уголовным преследованием. Ссылаясь на публикации в сети Интернет и на то, что возбужденное в отношении истца уголовное дело породило «медийный шквал», доброе имя Красикова С. С. поставлено под сомнение».
Верховный суд, с одной стороны, пошел навстречу пострадавшему инспектору. С другой – требования Красикова, конечно, удовлетворены не были. «Апеляшка» присудила ему 80 тыс. рублей компенсации. И на этом все.
Конечно, есть еще кассационная инстанция, где можно обжаловать и это решение. Но российские суды не слишком-то щедры, когда речь идет о подобных компенсациях. Даже люди, теряющие близких из-за действий крупных компаний с миллиардными оборотами, чаще всего отсуживают сумму в пределах 1 млн рублей (и это в лучшем случае). Что уж говорить о незаконном преследовании.
Фото: baikalzapovednik.ru
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