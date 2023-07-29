Финал истории борца с браконьерами

«Номер один» уже не раз рассказывал историю Сергея Красикова, охотинспектора, ставшего известным после жесткого задержания в Алтачейском заказнике пяти браконьеров. При задержании инспектора пытались сбить автомобилем. Но почему-то уголовное дело возбудили именно на него. Сегодня Сергей Красиков не только доказал свою невиновность, но и попытался наказать преследовавших его силовиков рублем.История началась еще в 2020 году, когда участковый госинспектор ФГБУ «Байкальский государственный заповедник» Сергей Красиков вместе с напарником ночью 3 октября выехал в лесной массив государственного заказника «Алтачейский». До этого к ним поступил сигнал, что в лес заехала группа браконьеров. Вскоре егеря обнаружили их в лесу и убедились в том, что последние незаконно стреляли в животных с помощью «лучения», то есть ослепляя их фарами.Инспекторы представились и потребовали выйти из машины с поднятыми руками. В руках инспектор держал охотничье ружье и был готов применить оружие в случае неподчинения. Однако преступники явно были не рады, что их застукали на месте. У них созрел преступный план задавить инспектора и скрыться. Водитель уазика включил дальний свет, нажал на газ и попытался сбить инспектора.- Я едва успел отскочить в сторону, когда машина почти наехала на меня, но по касательной все же задела, сломав мне руку, - рассказывал тогда Сергей Красиков. - Меня спасла реакция и недавняя подготовка на базе концерна «Калашников», где нас как раз учили уклоняться от наезжающих автомобилей. Иначе последствия могли быть более тяжелыми.Подобное поведение браконьеров, увы, не редкость в российской тайге. Тем не менее охотинспектор, когда его начала таранить машина, все же успел выстрелить по радиатору машины. И хотя браконьеры умчались, охотинспекторы через некоторое время на своей машине смогли догнать неисправный автомобиль.Причем в ходе погони браконьеры (а их всего было шестеро) на ходу выскакивали из своего авто и убегали в лес. И когда егеря догнали машину, в ней находился только один водитель. При нем обнаружены туши двух подстреленных косуль. Далее, получив подмогу, егеря начали отлавливать браконьеров по всему заказнику. Вскоре их поймали, но не всех.В итоге на пойманных нарушителей возбудили, во-первых, дело о браконьерстве. Во-вторых, о применении насилия в отношении инспектора, которое правда силовики открыли не с первого раза и с большим трудом.Ну а в-третьих, через 4,5 месяца после рискованного задержания нарушителей и получения при этом травм Сергей Красиков сам стал фигурантом уголовного дела по статье «Превышение полномочий», за которое минимальное возможное наказание – три года лишения свободы. Основание – показания двух нарушителей, достоверность которых вызывала обоснованные сомнения.Дело стало весьма резонансным. Инспектора поддержала общественность, родной заповедник, полпред президента в Дальневосточном округе Юрий Трутнев, Гринпис.В итоге «уголовку» на Сергея Красикова все же закрыли. Но история на этом не закончилась.Чтобы как-то компенсировать вред, полученный от незаконного уголовного преследования, Сергей Красиков обратился в суд. Он требовал от государства компенсации в 1,5 млн рублей.На суде Красиков рассказал, что дело, возбужденное на него на основании рапорта руководителя Мухоршибирского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Бурятии, в итоге закрыто постановлением старшего следователя по особо важным делам первого следственного отдела шестого Следственного управления Главного СУ СК РФ с дислокацией в городе Хабаровске.«Следствием установлено, что при задержании лиц, причастных к незаконной охоте, Красиковым С. С. не допущено причинение чрезмерного, не вызванного сложившейся ситуацией вреда, он не превысил мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Постановлением о прекращении уголовного дела за Красиковым С. С. признано право на реабилитацию», - говорится в решении суда.Пока шло следствие, Красикова постоянно допрашивали как подозреваемого, проводили следственные эксперименты с его участием, допрашивали его отца и брата.«После возбуждения уголовного дела, Красиков С. С. был вынужден в ходе рабочих совещаний отчитываться перед руководством о ситуации по делу, многократно давать интервью средствам массовой информации, пересказывая события незаконной охоты и задержания преступников. При этом истец, не являющийся по своему характеру и сфере работы публичным человеком, давая интервью перед СМИ, каждый раз испытывал стресс и сильные переживания, вызванные необходимостью многократно пересказывать события, в которых его жизни грозила реальная опасность», - рассказывал инспектор судьям.Подозрение в совершении преступления нанесло Сергею Красикову глубокую душевную травму.Ответчиком по делу был Минфин РФ – по закону именно к нему подаются подобные иски. Министерство, в свою очередь, не согласилось с суммой иска. Присутствующий на заседании представитель прокуратуры Бурятии предложил снизить сумму до 300 тысяч. Ну а главный виновник «торжества» СУ СК РФ по РБ заявил, что сумма заявленной компенсации является несоразмерной: «В отношении Красикова С. С. было возбуждено уголовное дело, мера пресечения к нему не применялась, негативных последствий для истца в результате уголовного преследования не наступило».Суд первой инстанции решил взять сумму, предложенную прокуратурой, и уменьшить ее в десять раз – до 30 тыс. рублей. Что, конечно, не устроило Сергея Красикова, долгое время находившегося в центре большого скандала. Он отправился в Верховный суд с апелляционной жалобой. Его адвокат в суде заявил, что «присужденная компенсация является символической суммой, не способной возместить какой-либо моральный вред, причиненный незаконным уголовным преследованием. Ссылаясь на публикации в сети Интернет и на то, что возбужденное в отношении истца уголовное дело породило «медийный шквал», доброе имя Красикова С. С. поставлено под сомнение».Верховный суд, с одной стороны, пошел навстречу пострадавшему инспектору. С другой – требования Красикова, конечно, удовлетворены не были. «Апеляшка» присудила ему 80 тыс. рублей компенсации. И на этом все.Конечно, есть еще кассационная инстанция, где можно обжаловать и это решение. Но российские суды не слишком-то щедры, когда речь идет о подобных компенсациях. Даже люди, теряющие близких из-за действий крупных компаний с миллиардными оборотами, чаще всего отсуживают сумму в пределах 1 млн рублей (и это в лучшем случае). Что уж говорить о незаконном преследовании.Фото: baikalzapovednik.ru