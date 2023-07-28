Общество 28.07.2023 в 14:58

В центре Улан-Удэ будут срочно ремонтировать трамвайные пути

Участок на ул. Ербанова находится в аварийном состоянии
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Текст: Константин Воронов
В центре Улан-Удэ будут срочно ремонтировать трамвайные пути
В Улан-Удэ отремонтируют аварийный участок трамвайных путей на улице Ербанова. Как сообщили в мэрии города, ремонт будет проходить в два этапа. Первый этап продлится с 31 июля по 14 августа и затронет только одну сторону. Ремонтники заменят рельсошпальную решетку протяженностью 150 метров в направлении по улице Коммунистическая - к остановке «Площадь Советов.

- Внеплановое обследование участка показало, что необходима срочная замена трамвайных путей. В последний раз ремонт проходил 34 года назад и в настоящий момент наблюдается гниль шпал и сверхнормативный износ рельс. Если оставить этот участок без ремонта в ближайшее время, любая поломка может парализовать движение трамваев, так как этот участок один из самых загруженных, через него проходят практически все маршруты – сообщает начальник службы пути МУП «Управление трамвая» Дмитрий Блинников.

На первом этапе все работы будут вести по ночам, после закрытия трамвайного движения и до 6 утра. С 23:00 до 6:00 проезд автомобилей будет открыт только по одной полосе, две другие полосы займет спецтехника.

Днем движение автомобилей и трамваев будет проходить в штатном режиме.


Фото: мэрия Улан-Удэ
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