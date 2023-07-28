Самолеты в Нижнеангарск и Таксимо будут летать чаще

В Бурятии частоту авиарейсов Улан-Удэ - Нижнеангарск увеличили до 5 раз в неделю, Улан-Удэ - Таксимо - до 4 раз в неделю. Как сообщили в республиканском Минтрансе, это сделано по поручению главы региона Алексея Цыденова.Дополнительные вылеты «поставили» на четверг. Таким образом, рейсы в Нижнеангарск теперь выполняются по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям, в четверг – два рейса. Рейсы в Таксимо – по средам, четвергам, пятницам и субботам.«Стоимость билета в одну сторону до Нижнеангарска составляет около 5,5 тыс. рублей. В Таксимо – около 6,5 тысяч. Чтобы цена оставалась приемлемой для жителей нашей республики, авиаперевозки по этому маршруту субсидируются из бюджета Бурятии. В этом году объем финансирования по двум направлениям составил 69 млн рублей», - сообщил министр транспорта Бурятии Александр Гоге.По измененному расписанию авиакомпания «Ангара» будет работать с 27 июля по 14 сентября 2023 года.Фото: «Номер один»