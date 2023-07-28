Росводресурсы наращивают объем сбросов воды через Иркутскую ГЭС

Решение об увеличении сбросных расходов Иркутской ГЭС с 2600 кубометров в секунду до 2800 кубометров - с 31 июля, а со 2 августа – до 3000 кубометров приняло Енисейское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов.Основание - высокая приточность в озеро Байкал в июле и, по прогнозу, в августе, сообщили в Главном управлении МЧС по Иркутской области.Специалистами МЧС России проведена работа по прогнозированию возможных зон подтопления - модели развития обстановки доведены до администраций Иркутска и Иркутского района, Ангарского городского округа. Сегодня в региональном главке МЧС прошло совещание с их участием и с участием представителей Росгидромета, Росводоресурсов.Увеличение уровня сбросных расходов поэтапно даст возможность оценить риски и последствия. Обследование территорий будет вестись в ежедневном режиме спасателями и инспекторскими подразделениями Центра государственной инспекции по маломерным судам с применением беспилотных авиационных систем.С 31 июля Иркутский пожарно-спасательный гарнизон будет переведен на усиленный вариант несения службы в связи с повышением уровня воды на реке Ангаре в нижнем бьефе, что может привести к подтоплению садоводческих товариществ, расположенных ниже по течению, островов и пойменных территорий.В увеличении сбросов через Иркутскую ГЭС крайне заинтересованы и прибрежные с Байкалом районы Бурятии.Фото: МЧС