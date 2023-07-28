Общество 28.07.2023 в 16:30

В Бурятии пострадавшим от стихии районам выделят деньги на восстановление дамбы и дороги

Средства направят в Бичурский и Джидинский районы
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии пострадавшим от стихии районам выделят деньги на восстановление дамбы и дороги
28 июля в правительстве Бурятии прошло заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под руководством зампреда Петра Мордовского.

«На заседании рассмотрены вопросы о выделении 16,7 млн рублей на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ в Бичурском и Джидинском районах. В частности, Джидинскому району необходимо 8,3 млн рублей на восстановление автодороги. Бичурскому району нужно 8,4 млн на восстановление Бичурской дамбы и проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

По итогам заседания комиссия приняла решение ходатайствовать перед правительством Бурятии о выделении необходимых финансовых средств.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС

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