В Бурятии пострадавшим от стихии районам выделят деньги на восстановление дамбы и дороги

28 июля в правительстве Бурятии прошло заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под руководством зампреда Петра Мордовского.«На заседании рассмотрены вопросы о выделении 16,7 млн рублей на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ в Бичурском и Джидинском районах. В частности, Джидинскому району необходимо 8,3 млн рублей на восстановление автодороги. Бичурскому району нужно 8,4 млн на восстановление Бичурской дамбы и проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.По итогам заседания комиссия приняла решение ходатайствовать перед правительством Бурятии о выделении необходимых финансовых средств.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС