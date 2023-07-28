Общество 28.07.2023 в 17:01

«Назвал меня жирной коровой»

Девочка-подросток перестала есть после оскорбления от парня
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Текст: Номер один
«Назвал меня жирной коровой»
Катя носит мешковатую одежду, старается уговорить себя хоть что-то съесть и не вызывать рвоту. Девушка довела себя до булимии после злого комментария от парня, который ей нравится. Сейчас она пытается бороться с болезнью. Свою честную историю Катя рассказала КП-Новосибирск.

«Обозвали сестра и парень»

- Комплексы у меня появились еще в 13 лет: сестра начала контролировать свой вес и заодно меня любила задеть, обозвать. Оправдывала себя тем, что она во благо мне это делает, чтобы я начала худеть, - рассказала КП-Новосибирск Катя. - Я из-за ее слов загонялась.

Но назвать Катю толстой было нельзя: в 16 лет при росте 160 сантиметров она весила 70 килограммов. Вполне себе обычный подросток. Но девушка перестала так считать, когда ее обидел парень, в которого она влюбилась.

- Он знал о моих чувствах к нему. Но написал, что я «жирная корова» и мне бы похудеть. Тогда мне и дало в голову, - признается Катя. - Но он даже не знает, что со мной произошло после его слов.

С того момента девушка начала резко ограничивать себя в еде.

- Если я что-то ела, то потом пила много воды, шла в туалет и провоцировала рвоту. И так день за днем. Или могла за день попить только чай без сахара. Если мама была дома, то я ей говорила, что просто плохо себя чувствую и меня тошнит - и шла в туалет, - описывает Катя. - Морально ужасно себя чувствовала. Просто отвратительно. Если у меня не получалось избавиться от съеденного, например, у кого-то дома, я психовала, бесилась и ревела.

«Не хотела ни есть, ни жить»

В итоге Катя похудела до 53 килограммов. Проблемы со здоровьем не заставили себя ждать.

- Слабость была, я вообще ничего не хотела - ни есть, ни жить. Живот часто болел да и до сих пор болит, - продолжает Катя. - Бывало, что после долгой голодовки из-за твердой пищи дико болел желудок и я отказывалась даже от вкусной еды.

Близкие за Катю переживают.

- Однажды я вышла из комнаты на кухню, а там сидела моя мама. Она увидела, какая я худая, обняла меня, сидя на стуле, положила свою голову мне на живот и сказала: «Катюш, пожалуйста, перестань худеть, я не могу на тебя смотреть, мне страшно за тебя». И начала плакать. Мне так жаль ее стало, - вспоминает девушка.

Сейчас Кате 18 лет, она работает поваром и пытается бороться с булимией.

- Вес прыгает: могу сегодня весить 54 килограмма, завтра - 56, а послезавтра - 55. Меня поддерживают близкие подруги: они даже со мной в туалет ходили, чтобы я там не вызывала у себя рвоту, - добавляет девушка.

Комментарий врача: «Бесплодие и переломы - меньшие из проблем»

Ольга Анатольевна Рождественская, врач эндокринолог-диетолог, кандидат медицинских наук:

- Когда происходит резкое ограничение потребляемых калорий, первое, что страдает, - эндокринная система. Меньшая из проблем, которая возникает из-за невыработки половых гормонов, - это отсутствие менструального цикла и, как следствие, бесплодие. Еще организм начинает преждевременно стареть, кости истончаются, поэтому компрессионные переломы позвоночников у людей с расстройством пищевого поведения - частая травма. Страдают и мышцы. А если учесть, что сердце, по сути, тоже мышца, то высок риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Это смертельно опасное заболевание, таким пациентам необходимо длительное лечение у психиатра.

Фото: предоставлено героиней публикации.
Теги
здравоохранение эндокринология ситуация

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