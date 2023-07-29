В Бичурском районе на пожаре погиб 41-летний мужчина

Возгорание произошло сегодня в Бурятии в селе Малый Куналей. В тушении участвовали подразделения Государственной противопожарной службы республики, сообщили в региональном главке МЧС.На момент прибытия огнеборцев на двух участках горели надворные постройки. В течение 30 минут огонь ликвидирован на общей площади 33 квадратных метра.В ходе разбора места пожара обнаружено тело мужчины 1982 года рождения без признаков жизни.На месте работает дознаватель МЧС России. Предварительная причина пожара - неосторожность при курении.Фото: @mchsburyatia