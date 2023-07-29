Общество 29.07.2023 в 15:22

В Бичурском районе на пожаре погиб 41-летний мужчина

Предварительная причина пожара - неосторожность при курении
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Текст: Номер один
В Бичурском районе на пожаре погиб 41-летний мужчина
Возгорание произошло сегодня в Бурятии в селе Малый Куналей. В тушении участвовали подразделения Государственной противопожарной службы республики, сообщили в региональном главке МЧС.

На момент прибытия огнеборцев на двух участках горели надворные постройки. В течение 30 минут огонь ликвидирован на общей площади 33 квадратных метра.

В ходе разбора места пожара обнаружено тело мужчины 1982 года рождения без признаков жизни.

На месте работает дознаватель МЧС России. Предварительная причина пожара - неосторожность при курении.

Фото: @mchsburyatia
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