Общество 29.07.2023 в 18:32

Советник главы ДНР: «Бурятия умеет воспитывать пассионариев»

Игорь Кимаковский и военный обозреватель Юрий Подоляка встретились с участниками СВО из республики
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Советник главы ДНР: «Бурятия умеет воспитывать пассионариев»
В рамках форума ProДФО «Все для Победы!» советник главы ДНР Игорь Кимаковский и военный журналист Юрий Подоляка встретились с ветеранами и участниками специальной военной операции из Бурятии. Встреча прошла в филиале государственного фонда «Защитники Отечества», сообщили в правительстве республики.

На встрече присутствовали ветераны боевых действий, участники СВО, члены их семей и коллектив филиала госфонда «Защитники Отечества».  Общение проходило в формате вопрос-ответ. Участники встречи задавали вопросы о текущей обстановке, будущих изменениях в стране и вместе со спикерами обсудили многие другие волнующие темы.

Член «Боевого братства» Бурятии выразил желание многих сослуживцев участвовать в патриотическом воспитании молодежи и детей, пройдя соответствующее переобучение. Этот вопрос взят в работу зампредом правительства Бурятии Евгенией Лудуповой. Она поблагодарила ветеранов, готовых участвовать в патриотическом воспитании подрастающего поколения.

В завершении встречи Игорь Кимаковский поблагодарил жителей Бурятии за помощь и поддержку военнослужащих. Он отметил вклад республики в сохранение памяти и воинской славы бойцов - земляков.

«Правильно говорят про бурят, как воинов: немногословные, стойкие, настоящие, цельные. Это то, что я увидел за последние три дня, общаясь с ребятами из разных подразделений, и я признателен Бурятии за то, что вы умеете воспитывать таких пассионариев, настоящих мужчин», - отмечал Игорь Кимаковский, выступая на форуме ProДФО.


Фото: egov-buryatia.ru
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