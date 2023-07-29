Общество 29.07.2023 в 19:38

«Дочка не дошла до дома 300 метров»

Спустя 13 лет после пропажи девочки-подростка задержали троих полицейских
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Текст: Номер один
«Дочка не дошла до дома 300 метров»
Имя 14-летней Наташи Матюхиной из села Яркуль 13 лет назад прогремело на всю Новосибирскую область: девочка пропала по дороге из клуба домой. Не дошла каких-то 300 метров. Что стало со школьницей, тогда так и не выяснили. И вот спустя 13 лет по делу о ее пропаже задержали троих полицейских – одного действующего сотрудника и двух его бывших коллег. КП-Новосибирск попыталась разобраться в этой истории.

Подозревали родных

14-летняя Наташа пропала за месяц до своего дня рождения - 2 марта 2010 года. Вот, что о том дне вспоминает ее отец:

- Дочка у нас была средним ребенком в семье. Она училась нормально, матери и мне всегда помогала, у нее было много подруг. 2 марта она ушла в клуб - по вечерам в деревне в основном вся молодежь там собирается. У нас как раз предстояли выборы главы местной администрации, там (в клубе) дежурил участковый – охранял бюллетени. Около восьми часов вечера детям в клубе нельзя уже было находиться, и участковый, как мне сказали, отправил их домой. Как потом рассказала подруга дочки, она проводила Наташу до перекрестка. До дома дочке оставалось 300 метров – путь шел через пустырь, но до нас она не дошла, - рассказал КП-Новосибирск отец девочки.

В полицию семья обратилась спустя трое суток:

- В фильмах же говорят, что трое суток надо ждать – мы ждали, - объясняет срок подачи заявления отец Наташи. – До этого времени сами искали: по знакомым ходили, друзьям. Потом позвонили в полицию, нас направили к участковому.

Тогда к поискам девочки присоединилась полиция:

- Обошли все вокруг деревни: по лесам, ямам, свалкам, мусоркам. Весь снег перепахали, погреба пооткрывали. Потом поиски активные прекратились, но мы искали Наташу постоянно, - рассказал КП-Новосибирск отец девочки. – К подруге Наташи нам запретили приближаться, пытаться что-то выяснить – она на тот момент была несовершеннолетней. Сейчас она вышла замуж и уехала в другую деревню.

Под подозрение во время следствия попали родные Наташи:

- Опрашивали всех поголовно, мужиков от 15 до 40 лет всех пробивали. Но в подозреваемых после исчезновения дочки оказалась наша семья – других не было, - вздыхает Владимир. – Сколько нервов было вымотано – ой-ой-ой! Но во внимание то, что говорил народ, они не приняли…

Задержали троих полицейских

О чем судачили в селе, отец девочки не рассказывает: видимо, он давал подписку о неразглашении.

- 12 лет после пропажи дочки была тишина, а в прошлом году возобновили поиски. Мне говорили, что полиграф проходили опрашиваемые, - рассказал отец девочки.

Спустя еще год по делу задержали двух бывших полицейских и одного действующего сотрудника полиции. Есть ли среди них тот участковый, который был в клубе и принимал участие в поисках, пока неизвестно.

В ГУ МВД по Новосибирской области ситуацию комментируют коротко:

- В случае подтверждения вины действующий сотрудник будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в установленном законом порядке.

Фото: pixabay.com
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убийство ребенок расследование

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