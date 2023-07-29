Общество 29.07.2023 в 20:29

В Бурятии скончался бывший министр образования республики

Баир Жалсанов руководил ведомством несколько лет с 2017 года
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Текст: Номер один
В Бурятии скончался бывший министр образования республики
В Бурятии сегодня скоропостижно скончался бывший министр образования республики Баир Жалсанов.

Он родился 24 мая 1975 года в селе Судунтуй Забайкальского края. Учился в Бурятском государственном университете на филологическом факультете, получив специальность «учитель бурятского языка и литературы». Начинал работать учителем родного языка и литературы в Судунтуйской общеобразовательной школе. Затем работал редактором отдела художественного вещания на бурятском языке в Бурятской государственной телевизионной и радиовещательной компании. Позже стал  ведущим специалистом отдела общего образования Министерства образования и науки Бурятии.

С 2005 года на протяжении девяти лет Баир Жалсанов руководил Республиканским бурятским национальным лицеем-интернатом № 1. В 2014 году его назначили заместителем министра образования и науки республики. В сентябре 2016 года стал исполняющим обязанности министра образования и науки Бурятии.

Глава Бурятии Алексей Цыденов 19 октября 2017 года подписал указ о назначении Жалсанова Баира Баторовича на должность министра образования и науки Республики Бурятия.

Редакция «Номер один» выражает соболезнования родным и близким.

Фото: «Номер один»
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образование утрата экс-министр

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