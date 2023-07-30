Общество 30.07.2023 в 13:08

В Улан-Удэ горожане возмущены зарослями кустов возле пешеходных переходов

Проблема волнует как водителей, так и пешеходов
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ горожане возмущены зарослями кустов возле пешеходных переходов
В социальных сетях в очередной раз горожане пишут о наболевшем. По мнению улан-удэнцев, в городе есть немало ловушек – когда зеленые насаждения закрывают пешеходов, что создает огромный риск для всех участников дорожного движения. 

«Меня, как и многих автолюбителей, очень волнует проблема зарослей возле пешеходных переходов. Видимо ждут, пока кто-то пострадает?  Почему не могут их вовремя подстригать? Не видно стоит там человек или нет, даже на минимальной скорости. 
Примите меры!» пишут горожане в паблике «Злой Улан-Удэ». 

У поста набралось 64 тысячи просмотров и порядка 70 комментариев: 

- Вид на ситуацию со взгляда пешехода, тоже бесят эти заросли перед пешеходным переходом, не видно едет там машина, или она принимает меры к остановке перед пешеходом. Так выйдешь и не увидишь, что там происходит за зарослями кустов.

- По всему городу надо везде подстричь кустарник, без разбора какой район, везде!

- Хорошо, что подняли эту тему. Действительно, очень много мест, где нужно это сделать. Едешь и не видно, где знаки , всё в кустах спрятано. Возле парка Юбилейный со стороны улицы Краснофлотской, Тобольской, Боевая, Мокрова. Ещё бы не мешало бы и разметку новую сделать, особенно по Ключевской. А то едешь и приглядываешься, где разделительные полосы. 

- Полностью согласна! В 40-м напротив Николаевского магазина огромный куст. Ничего не видно при повороте к конечке 56-го! Да и везде по городу вдоль дорог заросли! Нельзя что ли аккуратно одинаковой высоты сделать кустики. И красиво и в то же время безопасно. 

- Так они принимают меры, возле каждого заросшего пешеходного перехода висят камеры, пополняют казну.

- Потом думают, а почему так много сбитых пешеходов, - возмущаются улан-удэнцы. 

Интересно, что даже несмотря на опасения за безопасность на дорогах, комментаторы выступают за нормальную, а не варварскую обрезку зеленых насаждений: 

- Ствол надо формировать, а не обрезать верхушку. Обрезать надо боковые побеги, поросль. Дать дереву сформироваться и вырасти более 2 метров, тогда всё и всем будет видно. А у нас их обрезают каждый год и толку никакого. Посмотрите в других городах, ближайший Иркутск, там большие деревья и тень дают и видно всем, потому что правильно и грамотно проводят обрезку деревьев. А у нас колхозанов-алкашей наберут с задачей всё обрезать и они пилят всё подряд, даже те деревья которые вообще нельзя обрезать. Одно дело тополь, он растёт, как сорняк, и другое дело клены, ильма и берёза - эти трогать нельзя, только боковые побеги и обязательно замазывать срезанные участки садовым варом. У нас же всё по-варварски делается, - пишут пользователи. 
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