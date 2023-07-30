Общество 30.07.2023 в 14:11

В Улан-Удэ проходит второй день «пушистой» ярмарки

Котята и щенки ждут своих новых любящих хозяев
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ проходит второй день «пушистой» ярмарки
Сегодня проходит второй день ярмарки, где можно бесплатно приобрести домашних животных. Вчера в парке «Юбилейный» было мало людей, и домой с новыми хозяевами уехал только один котенок. 

«Было очень жарко и людей в парке мало. Видимо, все на отдыхе. Но нам не до отдыха. Животных выбрасывают каждый день, даже в такую жару и совсем малюток. А у нас нет мест на передержках. Всего один котёнок из фонда "Собака счастья" вчера уехал домой. Очень надеемся, что сегодня будет лучше. Расскажите о нашей ярмарке друзьям! Каждый пристроенный хвостик даёт шанс на спасение другому», - говорят организаторы ярмарки. 

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