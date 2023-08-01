Увольнение и больничный

Вопрос: «Если я заболел после подачи заявления об увольнении по собственному желанию, то придется ли мне дорабатывать две недели после выхода с больничного?»

Отвечает Минтруд:

- Нет, не придется. Трудовой договор можно расторгнуть, предупредив работодателя письменно не позднее, чем за две недели до последнего рабочего дня. С согласия работодателя расторгнуть трудовой договор можно и до истечения двух недель.

По истечении двух недель работодатель обязан уволить сотрудника, даже если день увольнения приходится на его больничный. Работодатель в день увольнения должен выплатить сотруднику зарплату, компенсацию за неиспользованный отпуск, иные причитающиеся суммы.

Если день увольнения пришелся на больничный и работник не может забрать трудовую книжку лично, то работодатель должен направить сотруднику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на ее отправку по почте.

Если трудовая книжка не велась, работодатель направляет работнику заказным письмом с уведомлением заверенные сведения о трудовой деятельности за период работы по форме СТД-Р на бумажном носителе.



