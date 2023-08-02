Вычет за автошколу

Вопрос: «Могу ли я получить вычет за оплату автошколы моего сына?»

Юлия Петрова, г. Улан-Удэ

Если оплатили автошколу в 2023 году, через работодателя можно получить вычет уже сейчас. По декларации - по расходам за три предыдущих года: 2022, 2021 и 2020.

Сколько налога можно вернуть?

Максимальные лимиты до повышения:

- 15 600 рублей - за себя, брата и сестру;

- 6 500 рублей - за ребенка.

Возвращается 13% от суммы оплаты, но не более лимита. Например, если обучение в автошколе стоит 30 000 рублей, можно вернуть 3 900 рублей уплаченного НДФЛ.

Повышение лимитов социальных вычетов анонсировано президентом. Об изменениях в законодательстве будет сообщено дополнительно.

Как получить за обучение родственника?

Получить деньги за обучение родственника можно при соблюдении условий:

- возраст ребенка, брата, сестры - до 24 лет;

- родственник обучается очно;

- договор с автошколой заключен на ваше имя.

Как оформить через работодателя?

На сайте ФНС запросить справку о предоставлении вычета. Справка готовится 1 месяц и направляется работодателю. Он применит вычет при расчете НДФЛ. Сэкономленную сумму выдаст вместе с зарплатой.

Как оформить по декларации?

На сайте ФНС подать декларацию 3-НДФЛ, приложить электронные копии документов и отправить на проверку. Срок - до 3 месяцев. Еще месяц - на перечисление денег при наличии положительного остатка на Едином налоговом счете.