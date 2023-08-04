Вопрос: «Кто может ее получить?»

Иван Николаевич

Правительство расширило лимит сельской ипотеки. На строительство дома теперь можно взять 6 млн рублей. Программа «Сельская ипотека» стала бессрочной. Основание - постановление Правительства РФ от 28.06.2023 № 1055.

Лимит по сельской ипотеке. Ранее граждане могли взять по программе «Сельская ипотека» под льготный процент только 3 млн рублей. 5 млн могли взять жители Ленинградской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и Дальнего Востока. Теперь у всех равные условия.

Льготная ставка по этой программе составляет от 0,1 до 3%.

Кредит можно взять на покупку готового частного дома, строительство дома или на приобретение участка под застройку.

В опорных населенных пунктах с использованием льготного процента можно купить квартиру в доме высотой не более 5 этажей.

Жилье должно находиться в сельской местности или сельских агломерациях. На региональном уровне утверждается перечень таких территорий.

Какие банки выдают сельскую ипотеку. В данный момент в списке значатся: Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, АО «ДОМ. РФ», Альфа-банк, Ак Барс Банк, Дальневосточный банк, АКБ «Энергобанк», РНКБ и др.