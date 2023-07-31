В Улан-Удэ из-за жары поливают дороги

Сегодня с 6 до 8 утра в Улан-Удэ машины Комбината по благоустройству полили 16 магистральных дорог. Как сообщили в мэрии, это улицы Смолина, Сухэ-Батора, Коммунистическая, Советская, Свободы, Ербанова, Балтахинова, Ленина, Бабушкина, Терешковой, Боевая, пр. Строителей, пр. Автомобилистов, Куйбышева, пр. Победы и пр. 50-лет Октября.- Полив дорог снижает уровень деформации дорожного покрытия в жару, так как под воздействием солнечных лучей и в условиях загруженного городского трафика асфальт сильнее ей подвержен. Орошая дороги, мы не только содержим проезжую часть в чистоте, но и охлаждаем поверхность дорожного полотна, - рассказал директор Комбината по благоустройству Александр Солдаткин.Работа по поливу магистральных дорог будет проводиться каждое утро, пока температура остается высокой, а осадков нет, уточнили в мэрии.Фото: мэрия Улан-Удэ