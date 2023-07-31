Общество 31.07.2023 в 10:48

Жителей Дальнего Востока на работе почти не домогаются

При этом каждый третий респондент (35%) рассказал, что знает о случаях харассмента
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Текст: Номер один
Жителей Дальнего Востока на работе почти не домогаются
Большинство (86%) соискателей работы из Дальневосточного федерального округа никогда лично не сталкивались с сексуальными домогательствами на собеседовании при приеме на работу. Ещё 10% опрошенных имеют подобный негативный опыт (как правило, это неприличные высказывания или оскорбления, а также нежелательные прикосновения). 4% затруднились ответить.

Чаще всего с проявлениями харассмента во время собеседований сталкивались юристы, работники розничной торговли и строители, сообщила Служба исследований hh.ru, которая провела опрос среди ищущих руботу.

С сексуальными домогательствами на текущем или последнем месте работы лично сталкивались 16% жителей из регионов ДФО, (82% ответили отрицательно, 2% затруднились ответить). О случаях харассмента на работе чаще говорили женщины – 33% (против 14% мужчин). В профессиональном разрезе с домогательством больше других сталкиваются юристы (58%), маркетологи (34%), специалисты по продажам и административный персонал (по 29%).

При этом каждый третий респондент (35%) рассказал, что знает о случаях сексуальных домогательств в отношении своих коллег на текущем или последнем месте работы (чаще об этом говорили женщины – 38% против 28% мужчин). Обычно, это проявлялось как неприличные высказывания или оскорбления, нежелательные прикосновения, а также принуждение к интимной близости.

В большинстве случаев виновники не несут какого-либо наказания (76%), о санкциях в отношении инициатора сообщили только 10% респондентов. Меры для предотвращения или расследования случаев домогательств в большинстве компаний отсутствуют либо не афишируются – во всяком случае, 75% жителей Дальнего Востока не знают о такой практике со стороны работодателя.

В 6% дальневосточных компаний запрет на домогательства прописан во внутренних регламентах, в 3% проводится регулярное обучение сотрудников корпоративной этике, в 3% существует регламент сообщения о случаях домогательств (в том числе анонимно). Также 4% опрошенных рассказали, что у них на работе есть механизмы защиты сотрудников, которые сообщили о домогательствах. Еще 2% сообщили, что у них на работе существует специальная комиссия по расследованию таких случаев.

Фото: unsplash.com
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секс харассмент опрос

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