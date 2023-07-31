В Агинском прошел первый этап съемок фильма «9 секунд»

Кинокомпания «Каро продакшн» завершила первый съемочный этап военно-патриотической драмы «9 секунд» на родине Героя фильма Алдара Цыденжапова в Агинском округе, сообщили в пресс-службе округа. Съемочная группа работала в Агинском с 16 июля.«Для многих из нас работа здесь, в Забайкальском крае, была впервые, но абсолютно уверен, что многие захотят вернуться сюда вновь. Большая благодарность губернатору Забайкальского края Александру Осипову, министру культуры Ирине Левкович, руководителю Агинского Бурятского округа Буянто Батомункуеву, главе поселка Агинское Андрею Дашину за теплый, радушный прием и отличную организацию. Благодарю всех жителей Агинского округа, кто принимал участие в работе над нашим фильмом. За эти две недели мы смогли не только познакомиться с красотами Забайкалья, но открыли для себя много интересного в культуре, религии и обычаях этого замечательного края. Завтра мы переезжаем во Владивосток, где продолжится работа над фильмом, но мы обещаем, что вернемся сюда с премьерой фильма осенью следующего года! И сможем еще раз сказать спасибо, всем забайкальцам и, конечно, агинцам, что нам было у вас очень хорошо! Спасибо!», - сказал продюсер фильма «9 секунд» Юрий Обухов.В Агинском были отсняты несколько сюжетных линий – детство, юношество Алдара. Съемки проходили на берегу озера Ножий, в Агинском дацане, в родной школе и в доме Алдара Цыденжапова.«Спасибо, Агинское! Уезжаю с ощущением хорошо прожитого времени в творческом и просто житейском смысле. Увожу с собой самые наилучшие воспоминания о людях и природе. В багаже сотни снятых пейзажных и портретных фотографий и как минимум половина снятого материала для художественного фильма «9 секунд». Я знаю, что вернусь!», - сказал кинооператор, член Союза кинематографистов России Александр Носовский.Фото: пресс-служба администрации АБО