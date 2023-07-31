Общество 31.07.2023 в 11:57
Театр кукол «Ульгэр» вошел в лонг-лист престижной премии
«Звезда театрала» - это независимая премия зрительских симпатий
Текст: Номер один
Театр кукол «Ульгэр» из Бурятии вошел в лонг-лист международной ежегодной театральной премии зрительских симпатий «Звезда театрала – 2023» в номинации «Лучший национальный театр». Об этом известили дирекция премии и редакция журнала «Театрал», сообщает минкультуры Бурятии.
«Звезда театрала» — это единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий. За годы существования она стала символом непредвзятой оценки и общественного признания, потому что ее лауреатов определяет самое массовое жюри – многотысячная зрительская аудитория.
«Мы благодарны всем тем, кто голосовал за наш театр, за высокую оценку и надеемся, что зрители поддержат нас и во втором этапе», - говорит директор театра «Ульгэр» Баирма Дашидоржиева.
Заметим «Ульгэр» – один из самых титулованных коллективов в Бурятии. Театр - четырежды лауреат театральной премии России «Золотая маска» и лауреат премии правительства России за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики. Однако «Ульгэр» первый раз выдвинут на участие в «Звезде театрала». А в ней все зависит от голосования зрителей. Поэтому театр просит их помощи. Переходите по ссылке https://teatral-online.ru/star/longlist/
и до 31 августа голосуйте за театр в номинации «Лучший национальный театр».
Фото: minkultrb.ru
«Звезда театрала» — это единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий. За годы существования она стала символом непредвзятой оценки и общественного признания, потому что ее лауреатов определяет самое массовое жюри – многотысячная зрительская аудитория.
«Мы благодарны всем тем, кто голосовал за наш театр, за высокую оценку и надеемся, что зрители поддержат нас и во втором этапе», - говорит директор театра «Ульгэр» Баирма Дашидоржиева.
Заметим «Ульгэр» – один из самых титулованных коллективов в Бурятии. Театр - четырежды лауреат театральной премии России «Золотая маска» и лауреат премии правительства России за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики. Однако «Ульгэр» первый раз выдвинут на участие в «Звезде театрала». А в ней все зависит от голосования зрителей. Поэтому театр просит их помощи. Переходите по ссылке https://teatral-online.ru/star/longlist/
и до 31 августа голосуйте за театр в номинации «Лучший национальный театр».
Фото: minkultrb.ru