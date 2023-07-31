Общество 31.07.2023 в 15:34
Велосипедисты Улан-Удэ бьются за смарт-часы, самокаты и другие прелести здоровой жизни
Для победы надо проехать как можно больше километров
Текст: Петр Санжиев
Улан-Удэ вошел во всероссийский проект «Чистый воздух». Это открыло путь не только к переводу частного сектора на электроотопление, окончанию строительства ТЭЦ-2 и другим крупным проектам, призванным содействовать улучшению качества атмосферного воздуха в городе.
Кроме того, улан-удэнцы теперь могут принять участие в интереснейшем конкурсе-соревновании, который проводится среди городов, охваченных федеральным проектом «Чистый воздух». Он называется «Выбираю Чистый воздух».
Участвуя в конкурсе, жители бурятской столице показывают, что они поддерживают проект.
«Откажитесь от бензинового транспорта. Выберите альтернативные виды передвижения – ходьба, бег, велосипед, самокат. Фиксируйте преодоленное этими способами расстояние любым фитнес-приложением, фитнес-устройством. И выкладывайте снимки ваших результатов в соцсети «ВКонтакте» с хэштегом #выбираючистыйвоздух с указанием своего города», - говорит председатель проектно-аналитического комитета администрации Улан-Удэ Вадим Имидеев.
22 сентября, в день Всемирного отказа от автомобиля, будут объявлены города-лидеры акции. Самые активные участники получат призы - велосипеды, самокаты, смарт-часы и другое! Призы будут распределяться по городам.
На сайте федерального проекта «Чистый воздух» транслируется счетчик пройденных участниками километров и, как следствие, объемы невыброшенных в воздух загрязняющих веществ.
Сейчас на первом месте находится Новокузнецк, где жители активно участвуют в конкурсе. Затем идут Череповец, Липецк, Челябинск. Улан-Удэ пока на 13-м месте из 42. Чита и та стоит выше – на 10-м месте.
Для стимулирования улан-удэнцев 11 августа в 15 часов в городе намечено провести велопробег на поляне у «Оранж хауса» (0+).
Для участников установлены три категории – до 16 лет, 16-17 лет, 18 дет и старше. Две первые категории проедут один круг в 500 м, а совершеннолетние три. Несовершеннолетние должны иметь сопровождение взрослого. Победители получат дипломы и призы от улан-удэнской веломастерской. Ожидаются не только участники-одиночки, но и команды от спортшкол и других организаций. Но награждать будут в личном зачете – велоочки, запчасти для велосипедов, инвентарь.
Участники обязательно должны быть как минимум в шлеме. «Вообще, без защитной экипировки к участию никто допущен не будет», - предупреждает Вадим Имидеев.
Ездите на велосипедах, фиксируйте расстояние, помогайте Улан-Удэ подняться выше в рейтинге. Будете активными – скорее всего, заслужите федеральный приз.
Фото: «Номер один»
Кроме того, улан-удэнцы теперь могут принять участие в интереснейшем конкурсе-соревновании, который проводится среди городов, охваченных федеральным проектом «Чистый воздух». Он называется «Выбираю Чистый воздух».
Участвуя в конкурсе, жители бурятской столице показывают, что они поддерживают проект.
«Откажитесь от бензинового транспорта. Выберите альтернативные виды передвижения – ходьба, бег, велосипед, самокат. Фиксируйте преодоленное этими способами расстояние любым фитнес-приложением, фитнес-устройством. И выкладывайте снимки ваших результатов в соцсети «ВКонтакте» с хэштегом #выбираючистыйвоздух с указанием своего города», - говорит председатель проектно-аналитического комитета администрации Улан-Удэ Вадим Имидеев.
22 сентября, в день Всемирного отказа от автомобиля, будут объявлены города-лидеры акции. Самые активные участники получат призы - велосипеды, самокаты, смарт-часы и другое! Призы будут распределяться по городам.
На сайте федерального проекта «Чистый воздух» транслируется счетчик пройденных участниками километров и, как следствие, объемы невыброшенных в воздух загрязняющих веществ.
Сейчас на первом месте находится Новокузнецк, где жители активно участвуют в конкурсе. Затем идут Череповец, Липецк, Челябинск. Улан-Удэ пока на 13-м месте из 42. Чита и та стоит выше – на 10-м месте.
Для стимулирования улан-удэнцев 11 августа в 15 часов в городе намечено провести велопробег на поляне у «Оранж хауса» (0+).
Для участников установлены три категории – до 16 лет, 16-17 лет, 18 дет и старше. Две первые категории проедут один круг в 500 м, а совершеннолетние три. Несовершеннолетние должны иметь сопровождение взрослого. Победители получат дипломы и призы от улан-удэнской веломастерской. Ожидаются не только участники-одиночки, но и команды от спортшкол и других организаций. Но награждать будут в личном зачете – велоочки, запчасти для велосипедов, инвентарь.
Участники обязательно должны быть как минимум в шлеме. «Вообще, без защитной экипировки к участию никто допущен не будет», - предупреждает Вадим Имидеев.
Ездите на велосипедах, фиксируйте расстояние, помогайте Улан-Удэ подняться выше в рейтинге. Будете активными – скорее всего, заслужите федеральный приз.
Фото: «Номер один»
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