В Бурятии трех пропавших девочек обнаружили на берегу Байкала

На днях сотрудники Росгвардии во время патрулирования местности в поселке Нижнеангарск обратили внимание на троих подростков, которые гуляли на берегу озера Байкал. По описанию они были схожи с разыскиваемыми.

«В ходе опроса были установлены личности трех девочек – подростков, которые накануне сбежали из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города Северобайкальск. Несовершеннолетние решили погулять и уехали в соседний населенный пункт покупаться на Байкале»,

- сообщили в Росгвардии.



Найденные 14 и 17 - летние подростки переданы полицейским для дальнейшего разбирательства и установления всех обстоятельства произошедшего. В отношении разыскиваемых противоправных действий совершено не было.





Фото: Росгвардия Бурятия