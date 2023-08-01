Общество 01.08.2023 в 09:53

В районе Бурятии вандалы за сутки разгромили импровизированный кинотеатр под открытым небом

Школьники пустили труды волонтеров по реке, а взрослые растащили остатки оборудования
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Текст: Евгения Гармаева
В районе Бурятии вандалы за сутки разгромили импровизированный кинотеатр под открытым небом

В Муйском районе в поселке Таксимо случилась весьма неприятная история. 29 июля четыре волонтера Молодёжного совета оборудовали импровизированный кинотеатр на берегу озера Баранчеевское, чтобы по субботам жители поселка могли наслаждаться просмотром хороших фильмов под открытым небом.

Как рассказали в соцсетях, молодые люди продумали места для сидения, договорились с фуд-кортами, из катушек от кабеля сделали столы. После первого просмотра фильма начали обдумывать, как еще можно оборудовать территорию, планировали установить освещение над фуд-кортами, смотрели оборудование для ретрансляции звучания через FM-приемники. Однако не прошло и суток, как двухнедельный труд пошел насмарку.


«За день воскресенья отдыхающие на озере дети столы и часть поддонов отправили в открытое плавание по озеру Баранчеевское, чем создали угрозу жизни и здоровья для себя и окружающих. Данный акт вандализма вызывает вопросы к родителям и воспитанию подрастающего поколения! А уже вечером взрослые мужчины вывезли остатки поддонов на машине в личное пользование. При попытке остановить «разграбление» импровизированного кинозала, мужчины набросились на девушку с оскорблениями и угрозами - пообещали вывалить собранные паллеты на машину», 

- поделились в группе «Молодежь Муйского района».



Волонтеры негодуют и признаются, что для них данное отношение населения доказывает, что в посёлке лучше ничего не делать, так как «это чревато не очень приятными последствиями, не говоря уже о нанесённом материальном и моральном ущербе».

«Кинопросмотров на берегу озера больше проводиться не будет», 

- заключили они в сообщении.


Фото: Молодежь Муйского района

Теги
Таксимо муйский район вандализм

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