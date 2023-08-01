Гости из Монголии нелегально везут РФ сигареты

Почти 1300 пачек сигарет, спрятанных в легковых автомобилях, пытались ввезти в Россию трое граждан Монголии. Незадекларированные сигареты таможенники обнаружили на МАПП Кяхта, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.Во всех случаях тайники были оборудованы в дверцах автомобилей. В двух случаях зоны сокрытия таможенники выявили при сканировании автомобилей с использованием мобильного инспекционно-досмотрового комплекса. В третьем случае место сокрытия обозначила служебная собака кинологического отдела Бурятской таможни.Нарушители, с их слов, были осведомлены о том, что в Россию для личного пользования нельзя ввозить больше 200 сигарет, поэтому пытались скрыть от таможенного контроля превышающее норму количество. Со слов нарушителей, нелегальный табак везли с целью перепродажи в России, по просьбе знакомых или в качестве подарка.Как пояснил и.о. начальника таможенного поста МАПП Кяхта Алексей Нечаев, в соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС, гражданин, достигший 18-летнего возраста, для личного пользования может ввезти на таможенную территорию государств – членов ЕАЭС не более 200 сигарет, или 50 сигар или 200 изделий с нагреваемым табаком («стиков»), или 250 г табака или изделия в ассортименте общим весом не более 250 г.В отношении иностранцев Бурятская таможня возбудила дела об административных правонарушениях по статье16.1 КоАП РФ (незаконное перемещение товаров с сокрытием от таможенного контроля, путем использования способа, затрудняющего обнаружение). Сигареты изъяты и подлежат уничтожению.Фото: dvtu.customs.gov.ru