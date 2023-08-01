Общество 01.08.2023 в 12:39

Гости из Монголии нелегально везут РФ сигареты

Почти 1300 пачек сигарет изъято на МАПП Кяхта в июле 2023 года
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Текст: Номер один
Гости из Монголии нелегально везут РФ сигареты
Почти 1300 пачек сигарет, спрятанных в легковых автомобилях, пытались ввезти в Россию трое граждан Монголии. Незадекларированные сигареты таможенники обнаружили на МАПП Кяхта, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.  

Во всех случаях тайники были оборудованы в дверцах автомобилей. В двух случаях зоны сокрытия таможенники выявили при сканировании автомобилей с использованием  мобильного инспекционно-досмотрового комплекса. В третьем случае место сокрытия обозначила служебная собака кинологического отдела Бурятской таможни.

Нарушители, с их слов, были осведомлены о  том, что в Россию для личного пользования нельзя ввозить больше 200 сигарет, поэтому  пытались скрыть от таможенного контроля превышающее норму количество. Со слов нарушителей, нелегальный табак везли с целью перепродажи в России, по просьбе знакомых или  в качестве подарка.

Как пояснил  и.о. начальника таможенного поста МАПП Кяхта Алексей Нечаев, в соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС, гражданин, достигший 18-летнего возраста, для личного пользования может ввезти на таможенную территорию государств – членов ЕАЭС не более 200 сигарет, или 50 сигар или 200 изделий с нагреваемым табаком («стиков»), или 250 г табака или изделия в ассортименте общим весом не более 250 г.  

В отношении иностранцев  Бурятская таможня возбудила дела об административных правонарушениях по статье16.1 КоАП РФ (незаконное перемещение товаров с сокрытием от таможенного контроля, путем использования способа, затрудняющего обнаружение). Сигареты изъяты и подлежат уничтожению.

Фото: dvtu.customs.gov.ru
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