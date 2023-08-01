В Улан-Удэ побит рекорд по числу авиапассажиров

Аэропорт «Байкал» по итогам июля 2023 года обслужил 90 344 пассажира.- Есть 90 000! Рекорд. Наш предыдущий рекорд - 84 тысячи пассажиров мы зафиксировали в августе 2022 года, – написал директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев на своей странице в соцсетях.Здесь же у себя странице, Дмитрий Гармаев презентует недорогие варианты полетов в топовые направления- Планируем полеты на сентябрь! Транзитные тарифы: Улан-Удэ - Сочи 9 490, Улан-Удэ - Санкт-Петербург -11 700! Осень близко! Все на рейс! – призывает директор аэропорта.Фото: "Номер один"