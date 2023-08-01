Общество 01.08.2023 в 12:43

В Улан-Удэ побит рекорд по числу авиапассажиров

По итогам июля аэропорт «Байкал» обслужил более 90 тысяч пассажиров
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Текст: "Номер один"
В Улан-Удэ побит рекорд по числу авиапассажиров
Аэропорт «Байкал» по итогам июля 2023 года обслужил 90 344 пассажира.
 
- Есть 90 000! Рекорд. Наш предыдущий рекорд - 84 тысячи пассажиров мы зафиксировали в августе 2022 года, – написал директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев на своей странице в соцсетях. 

Здесь же у себя странице, Дмитрий Гармаев презентует недорогие варианты полетов в топовые направления

- Планируем полеты на сентябрь! Транзитные тарифы: Улан-Удэ - Сочи 9 490, Улан-Удэ - Санкт-Петербург -11 700! Осень близко! Все на рейс! – призывает директор аэропорта. 

Фото: "Номер один"


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