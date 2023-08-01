Общество 01.08.2023 в 15:27

В Улан-Удэ мошенники атакуют личные кабинеты горожан на Госуслугах

В Бурятии возбуждено более 120 уголовных дел по фактам неправомерного доступа к компьютерной информации
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В Улан-Удэ мошенники атакуют личные кабинеты горожан на Госуслугах
В Бурятии накануне днем в дежурную часть отдела  полиции по Улан-Удэ обратилась 52-летняя горожанка с заявлением о неправомерном доступе к ее аккаунту на Едином портале государственных услуг, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Женщина рассказала о том, что с ней связался, якобы, специалист компании сотовой связи и попросил назвать пароль из смс для продления договора обслуживания по сим-карте. Женщина сообщила поступивший код.

Спустя некоторое время с ней связался мужчина, который представился «работником Госуслуг» и сообщил, что её аккаунт взломан и ей необходимо установить на телефон «специальное» приложение. Гражданка поняла, что с ней связались мошенники и прекратила разговор. Через несколько минут она получила сервисные уведомления о том, что неизвестные скачали ее документы: справку 2-НДФЛ, копию трудовой книжки и заказали ряд справок из Пенсионного фонда. Гражданка незамедлительно обратилась в полицию.

В этот же день поступило аналогичное заявление от 46-летней горожанки. Женщина рассказала следователю о том, что с ней также связались, якобы, представители сотовой компании и попросили назвать код из смс для продления обслуживания сим-карты. Женщина назвала пароль, но спустя несколько минут поняла, что смс-код пришел с Единого портала государственных услуг. Тут же с ней связался «специалист» портала и сообщил, что мошенники завладели доступом к ее личному кабинету и предложил помощь в восстановлении. Гражданка осознала, что стала жертвой мошенников и начала ругаться со звонившим. В отместку злоумышленник пригрозил, что заблокирует ее личный кабинет.

Потерпевшая приехала в Многофункциональный центр, где выяснила, что ее личный кабинет заблокирован и не подлежит восстановлению.

По этим фактам возбуждены уголовные дела, проводится расследование.

Отметим, с начала года в Бурятии возбуждено 123 уголовных дела по статье 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации». В большинстве случаев граждане самостоятельно предоставляли злоумышленникам всю информацию, необходимую для доступа в личные кабинеты сайтов и в аккаунты в социальных сетях.

Фото: pixabay.com
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преступность мошенники Госуслуги

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