Общество 01.08.2023 в 15:42

«Забайкалье – это по любви»

Соседний с Бурятией край выбрал слоган. Надо признать – смелый и честный
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Текст: Номер один
«Забайкалье – это по любви»
В Забайкалье объявили итоги конкурса на лучший слоган, наиболее емко характеризующий регион и его жителей. Из всех вариантов выбрали фразу «Забайкалье – это по любви», сообщил в своем телеграм-канале руководитель администрации губернатора Марат Мирхайдаров.

«Приятно осознавать, что в нашем крае так много отзывчивых людей, которым важна судьба региона! Каждому забайкальцу выражаю благодарность за участие! Теперь пора этот слоган узнать всей стране, а потом и всему миру», - написал Марат Мирхайдаров.

Напомним, с предложением придумать слоган он обратился к жителям региона в начале июня. Провести голосование помог ЦУР Забайкалья, запустив опрос в социальных сетях и мессенджере Viber.

Второе и третье место заняли варианты «Солнцем одаренный неизведанный край, открывая Забайкалье, себя открывай!» и «Забайкалье – твоё, моё, наше!».

Признаем, что слоган, занявший первое место, оригинальный, смелый и не без «перчинки». А самое главное точный. В самом деле «Забайкалье – это по расчету» уже из области фантастики.

К слову, Бурятия чисто географически тоже Забайкалье.

Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

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