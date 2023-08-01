В Забайкалье объявили итоги конкурса на лучший слоган, наиболее емко характеризующий регион и его жителей. Из всех вариантов выбрали фразу «Забайкалье – это по любви», сообщил в своем телеграм-канале руководитель администрации губернатора Марат Мирхайдаров.«Приятно осознавать, что в нашем крае так много отзывчивых людей, которым важна судьба региона! Каждому забайкальцу выражаю благодарность за участие! Теперь пора этот слоган узнать всей стране, а потом и всему миру», - написал Марат Мирхайдаров.Напомним, с предложением придумать слоган он обратился к жителям региона в начале июня. Провести голосование помог ЦУР Забайкалья, запустив опрос в социальных сетях и мессенджере Viber.Второе и третье место заняли варианты «Солнцем одаренный неизведанный край, открывая Забайкалье, себя открывай!» и «Забайкалье – твоё, моё, наше!».Признаем, что слоган, занявший первое место, оригинальный, смелый и не без «перчинки». А самое главное точный. В самом деле «Забайкалье – это по расчету» уже из области фантастики.К слову, Бурятия чисто географически тоже Забайкалье.Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края