Общество 01.08.2023 в 17:02
Иркутская область представит варианты реконструкции причалов на Байкале
Бурятии реконструировать почти нечего, но республика заинтересована в строительстве причальной инфраструктуры
Текст: Номер один
Причальные сооружения в поселке Листвянка и в порту Байкал осмотрели накануне помощник президента России Игорь Левитин, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор ООО ГК «Истлэнд» Сергей Ерощенко, сообщили в пресс-службе областной администрации.
Плохое состояние причальной инфраструктуры на Байкале является одной из наиболее острых проблем, сдерживающих развитие круизного туризма на озере и туристической отрасти в целом. Реконструкция причалов требует значительного финансирования.
В акватории Байкала со стороны Иркутской области имеется 32 портовых гидротехнических сооружения, находящихся в разных формах собственности. В регионе регулярными перевозками пассажиров водным транспортом занимаются две компании-судовладельцы, обеспечивая объем перевозок около 500 тыс пассажиров в год. Около 70 компаний имеют лицензию на перевозку пассажиров водным транспортом и работают с туроператорами по организации водных круизов. Всего на озере Байкал курсирует 315 судов и более 20 тысяч маломерных судов.
«Есть поручение президента России по развитию туризма на Байкале. Одна из главных проблем - необходимо найти порт, удобный для базирования судов в зимнее время. Все специалисты сошлись на том, что порт Байкал больше всего для этого подходит. Мы провели обследование, здесь были проектировщики, они посмотрели, что реально можно причал восстановить. Первое, надо разобраться с собственностью. Второе, нужно определиться, это туризм или порт, где отстаиваются суда. Если это можно совместить, тогда будет понятно, какая часть федеральная, какая региональная, какая бизнеса. Я думаю, что мы представим президенту все предложения», - рассказал Игорь Левитин.
«Мы подготовим ряд предложений, которые потом войдут в поручения президента. Это в перспективе поможет привести в надлежащее состояние причал не только в порту Байкал, но и реконструировать причал «Рогатка» и причал в Листвянке», - отметил Игорь Кобзев.
Как сообщал «Номер один», ранее анонсировалось, что губернатор Приангарья Игорь Кобзев и глава Бурятии Алексей Цыденов выступят с совместной инициативой о вынесении вопросов модернизации прибайкальской гидротехнической инфраструктуры на обсуждение комиссии Госсовета России по направлению «Транспорт». Причальная сеть на восточном берегу Байкала де-факто пока отсутствует. На юге озера, на его восточном и северном берегах, кроме Турки, нет подходящих причальных сооружений, способных принимать большие суда. Есть причалы для швартовки в поселках Усть- Баргузин, Нижнеангарск, но это давно построенные, полуразрушенные и неприспособленные для больших судов места.
Фото: «Номер один»
Плохое состояние причальной инфраструктуры на Байкале является одной из наиболее острых проблем, сдерживающих развитие круизного туризма на озере и туристической отрасти в целом. Реконструкция причалов требует значительного финансирования.
В акватории Байкала со стороны Иркутской области имеется 32 портовых гидротехнических сооружения, находящихся в разных формах собственности. В регионе регулярными перевозками пассажиров водным транспортом занимаются две компании-судовладельцы, обеспечивая объем перевозок около 500 тыс пассажиров в год. Около 70 компаний имеют лицензию на перевозку пассажиров водным транспортом и работают с туроператорами по организации водных круизов. Всего на озере Байкал курсирует 315 судов и более 20 тысяч маломерных судов.
«Есть поручение президента России по развитию туризма на Байкале. Одна из главных проблем - необходимо найти порт, удобный для базирования судов в зимнее время. Все специалисты сошлись на том, что порт Байкал больше всего для этого подходит. Мы провели обследование, здесь были проектировщики, они посмотрели, что реально можно причал восстановить. Первое, надо разобраться с собственностью. Второе, нужно определиться, это туризм или порт, где отстаиваются суда. Если это можно совместить, тогда будет понятно, какая часть федеральная, какая региональная, какая бизнеса. Я думаю, что мы представим президенту все предложения», - рассказал Игорь Левитин.
«Мы подготовим ряд предложений, которые потом войдут в поручения президента. Это в перспективе поможет привести в надлежащее состояние причал не только в порту Байкал, но и реконструировать причал «Рогатка» и причал в Листвянке», - отметил Игорь Кобзев.
Как сообщал «Номер один», ранее анонсировалось, что губернатор Приангарья Игорь Кобзев и глава Бурятии Алексей Цыденов выступят с совместной инициативой о вынесении вопросов модернизации прибайкальской гидротехнической инфраструктуры на обсуждение комиссии Госсовета России по направлению «Транспорт». Причальная сеть на восточном берегу Байкала де-факто пока отсутствует. На юге озера, на его восточном и северном берегах, кроме Турки, нет подходящих причальных сооружений, способных принимать большие суда. Есть причалы для швартовки в поселках Усть- Баргузин, Нижнеангарск, но это давно построенные, полуразрушенные и неприспособленные для больших судов места.
Фото: «Номер один»