Житель Улан-Удэ ограбил свою даму прямо в постели

В полицию Улан-Удэ с заявлением о грабеже обратилась 40-летняя горожанка, которая рассказала о том, что ее знакомый открыто похитил у нее две золотые цепочки при весьма пикантных обстоятельствах, сообщили в МВД по Бурятии.Потерпевшая поведала следователю, что с ранее знакомым отправилась в гостиницу, где они распивали спиртное. Уже находясь в постели, мужчина увидел две золотые цепочки на шее у женщины и попросил подарить одно из украшений, но получил отказ.Спустя несколько минут злоумышленник снял украшения с шеи спутницы. На требование отдать имущество мужчина стал препираться с женщиной, предложил ей поискать цепочки в кровати, оделся и покинул номер.Потерпевшая незамедлительно отправилась в полицию. Ущерб составил 60 тысяч рублей.Злоумышленника задержал оперативник уголовного розыска на одной из улиц города. Подозреваемый пояснил следователю, что похищенное сбыл за 12 тыс рублей. К слову, 41-летний гражданин ранее судим за кражу и грабеж, не имеет постоянного заработка.Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Рецидивисту, видимо, предстоит пожалеть о том, что он так сильно вожделел... деньги.Фото: pixabay.com