В Бурятии приставы помогли женщине получить деньги на покупку жилья

В Бурятии судебные приставы взыскали 2,9 млн рублей в пользу жительницы одного из районов республики, которая более 15 лет являлась собственницей квартиры в аварийном доме, сообщили в республиканском управлении ФССП.Жилой дом, в котором женщина проживала с 1991 года, в 2006 году был признан аварийным и подлежащим сносу. Чтобы обеспечить себе нормальные условия проживания, владелице квартиры и ее семье постоянно приходилось заниматься ремонтом. Доходило до того, что в квартире обрушивался потолок.В рамках программы расселения аварийного жилья районной администрацией предоставлялась благоустроенная квартира, но она была меньшей площади, что не устраивало женщину. В 2018 году поднимался вопрос о выкупе жилья для муниципальных нужд, однако соглашение о выкупе не состоялось, и семья продолжала проживать в аварийном доме. Решать проблему пришлось через суд.«Суд встал на сторону истицы и определил ответчиком районную администрацию. Исполнительный лист для принудительного исполнения решения суда поступил в Службу судебных приставов. Под контролем специалиста органа принудительного исполнения квартира и придомовой земельный участок, также принадлежавший женщине на праве собственности, были выкуплены по рыночной стоимости. На эти деньги семья взыскательницы сможет приобрести новое жилье», - отмечают в УФССП по Бурятии.Фото: минстрой Бурятии