В Иркутске прервал взлет Airbus А320, следовавший рейсом Иркутск-Якутск

В Иркутске сегодня самолет Airbus А320, следовавший рейсом Иркутск-Якутск, произвел посадку в аэропорте вылета. Экипаж принял решение прервать взлет и вернуться на стоянку. На борту воздушного судна находилось 6 членов экипажа и 140 пассажиров, из них 16 несовершеннолетних.Посадка произведена благополучно, никто не пострадал. Причиной посадки воздушного судна явилось столкновение со стаей птиц при наборе высоты.Иркутским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), сообщили в управлении.Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Фото: pixabay.com