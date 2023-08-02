Жительница Бурятии ухаживала за ранеными военными в Москве и нашла там свою любовь

В Полномочном представительстве Бурятии в Москве поделились историей, которая приключилась с жительницей Заиграевского района. Светлана ездила в московский госпиталь, чтобы помогать в уходе за военными, которые получили ранения на СВО.

«В госпитале женщина встретила военнослужащего из Бурятии, и как оказалось, свою вторую половинку. Совсем недавно они поженились! - опубликовали в соцсетях ведомства.

К посту Полпредство Бурятии приложило фотографию и поздравило новобрачных.







Фото: Полпредство Бурятии в Москве