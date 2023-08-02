Общество 02.08.2023 в 12:55
Жительница Бурятии ухаживала за ранеными военными в Москве и нашла там свою любовь
Светлана помогала землякам, вернувшимся с СВО
Текст: Евгения Гармаева
В Полномочном представительстве Бурятии в Москве поделились историей, которая приключилась с жительницей Заиграевского района. Светлана ездила в московский госпиталь, чтобы помогать в уходе за военными, которые получили ранения на СВО.
«В госпитале женщина встретила военнослужащего из Бурятии, и как оказалось, свою вторую половинку. Совсем недавно они поженились! - опубликовали в соцсетях ведомства.
К посту Полпредство Бурятии приложило фотографию и поздравило новобрачных.
Фото: Полпредство Бурятии в Москве