Общество 02.08.2023 в 13:46

В Бурятии гору Спящий лев увешали грязными тряпками и медицинскими масками

«Даже трусы умудрились оставить»: бардак на священном месте устраивают туристы
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии гору Спящий лев увешали грязными тряпками и медицинскими масками

Сегодня в местном паблике «Весь Улан-Удэ» опубликовали видеоролик, снятый в Тарбагатайском районе. Жители сообщили, что природный памятник - гору Спящий лев (другое название – гора Омулевая) регулярно замусоривают отдыхающие.

Отметим, Спящий лев - священное место для шаманистов и буддистов. В связи с этим, верующие оставляют там хии морины – священные флажки. На местности регулярно проводят обряды. Однако приезжающие туристы, судя по всему, не считают нужным уважать традиции местных жителей.


«На что только не способна фантазия туриста - даже трусы умудрились оставить. На горе «Спящий лев» стало совсем грустно, вместе с хадаками и хии моринами горами болтаются тряпки для уборки, носочки, плавочки, медицинские маски и влажные салфетки»,

 - пишет автор.
Как добавляют в сообщении, на горе имеется объявление, в котором туристов просят не допускать подобное, однако, это никого не останавливает.

«Помимо эстетического безобразия и мусора, множественные обвесы вредят. Они сдавливают стволы и ветви, утяжеляют, и со временем ствол дерева деформируется»,

 - отмечают в сообщении.


 Стоит обратить внимание, что общественники не раз призывали не вешать хии морины на живых деревьях. В Бурятии даже запускали марафон: «Хватит душить деревья!». Активисты просили прекратить вывешивание лент и священных флажков на лесных насаждениях, а также организовать снятие уже повешенных хадаков и придание их огню. Про это не раз говорили и сами религиозные деятели, обращая внимание, что такие ритуалы нельзя проводить на живых деревьях.


Фото: скриншот из видео "Весь Улан-Удэ"

Теги
тарбагатайский район спящий лев

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