В Бурятии гору Спящий лев увешали грязными тряпками и медицинскими масками

Сегодня в местном паблике «Весь Улан-Удэ» опубликовали видеоролик, снятый в Тарбагатайском районе. Жители сообщили, что природный памятник - гору Спящий лев (другое название – гора Омулевая) регулярно замусоривают отдыхающие.

Отметим, Спящий лев - священное место для шаманистов и буддистов. В связи с этим, верующие оставляют там хии морины – священные флажки. На местности регулярно проводят обряды. Однако приезжающие туристы, судя по всему, не считают нужным уважать традиции местных жителей.







«На что только не способна фантазия туриста - даже трусы умудрились оставить. На горе «Спящий лев» стало совсем грустно, вместе с хадаками и хии моринами горами болтаются тряпки для уборки, носочки, плавочки, медицинские маски и влажные салфетки»,

- пишет автор.









Как добавляют в сообщении, на горе имеется объявление, в котором туристов просят не допускать подобное, однако, это никого не останавливает.

«Помимо эстетического безобразия и мусора, множественные обвесы вредят. Они сдавливают стволы и ветви, утяжеляют, и со временем ствол дерева деформируется»,

- отмечают в сообщении.

