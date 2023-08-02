Проверь уровень сахара в крови!

Причем 50% всех больных СД приходится на наиболее активный трудоспособный возраст 40-49 лет.Люди до последнего могут и не подозревать о том, что их организм поражен сахарным диабетом. Дело в том, что болезнь практически не имеет симптомов и диагностировать ее можно, только сдав анализ на уровень глюкозы в крови. Если болезнь не взять под контроль, она может привести к инвалидности, инфаркту, инсульту, потере зрения, почечной недостаточности, ампутации конечностей и в конце концов к смерти.Сахарный диабет – это не одно заболевание, а группа обменных метаболических заболеваний и причин у него множество. К самым частым причинам можно отнести:• Переедание, ведущее к ожирению особенно абдоминальному. Это когда жир откладывается вокруг внутренних органов. Внешне проявляется увеличением объема талии в области живота. Казалось бы, такое безобидное ожирение формирует порочный круг обменных нарушений, которые приводят к гипоксии и даже ишемии мышечных и других тканей организма. В итоге не хочется двигаться (нет сил), а гиподинамия еще больше усугубляет развитие порочных изменений.• Наследственный фактор. Как правило, сахарный диабет в несколько раз чаще встречается у родственников больных сахарным диабетом.• Стрессы острые и хронические.• Аутоиммунные болезни. Когда иммунная система нападает на собственные ткани организма и уничтожает их.• Вирусные инфекции, которые разрушают клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин.• Токсическое повреждение поджелудочной железы, острые и хронические панкреатиты и т.д.В первую очередь ежегодно проверять уровень сахара крови. Это можно сделать в рамках диспансеризации, профилактических осмотров, можно пройти бесплатное комплексное обследование в Центрах здоровья. Каждый должен знать свои цифры. В норме из вены уровень сахара крови натощак – до 6,1 ммоль/л. Если ваша цифра выше, нужно немедленно обратиться к терапевту или эндокринологу и пройти дообследование, чтобы понять начался ли уже сахарный диабет или это еще предиабет.Для профилактики СД врачи-эндокринологи рекомендуют употреблять как можно меньше сахара и продукты с высоким гликемическим индексом особенно людям из группы риска. К таким продуктам относятся мучные, кондитерские изделия, рис, сладкие фрукты (виноград, бананы, изюм). Под запрет попадают алкоголь, фастфуд, газированные напитки, полуфабрикаты, соленья и маринады. Это снимет лишнюю нагрузку на поджелудочную железу, оптимизирует выработку инсулина и позволит удерживать содержание глюкозы в крови на оптимальном уровне.Питаться нужно часто (5-6 раз в день) небольшими порциями. Важно избегать переедания или длительного голодания.Соблюдайте питьевой режим, пейте не менее 1,5 литров воды в день. Вода улучшает проникновение глюкозы в клетки. Достаточное поступление жидкости снижает содержание сахара в крови. Для профилактики диабета рекомендуется выпивать 1 стакан чистой воды перед каждым приемом пищи.Во время любых физических тренировок жировые клетки истощаются, а мышечные активно работают. Это способствует нормализации уровня глюкозы. Для профилактики СД ежедневно занимайтесь спортом минимум 20-30 минут. В качестве физических нагрузок выбирайте фитнес-занятия, работу на тренажерах или домашнюю кардиотренировку. Если нет возможности посещать зал, отличной альтернативой станут прогулки на свежем воздухе, активные игры, танцы.Научитесь справляться со стрессомУчитесь правильно реагировать на раздражитель, вести себя спокойно и уравновешенно вне зависимости от ситуации. Повысить стрессоустойчивость и научиться справляться со стрессом помогут аутотренинги, работа с психологом.СД опасен тем, что протекает незаметно и человек даже с уровнем сахара крови 15-20 ммоль/л, может чувствовать себя вполне нормально, пока болезнь и осложнения не проявят себя в полной мере.Повышенный сахар крови вызывает жажду, сухость во рту, частые мочеиспускания с увеличением общего количества мочи до 3-7 литров в сутки. При этом также отмечается сухость кожных покровов, зуд кожи и слизистых оболочек, плохая заживляемость ран, слабость, утомляемость. Если сахар крови повышается очень сильно, это может привести к диабетической коме с потерей сознания, которая опасна для жизни.Будьте внимательны к себе – следите за сахаром крови, ведите здоровый образ жизни, ежегодно проходите диспансеризацию, профилактические осмотрыи будьте здоровы!Фото: pixabay.com