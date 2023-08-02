Общество 02.08.2023 в 15:09
В Улан-Удэ начали откачивать лужи с дорог
Городские службы перевели на усиленный режим работы
Текст: Евгения Гармаева
В столице Бурятии приступили к откачке воды с трасс. Как сообщили в администрации города, в связи с прогнозами синоптиков городские службы еще вчера перевели на усиленный режим работы. Сейчас на улицах города работают четыре вакуумные машины, отметили в Комитете городского хозяйства.
Спецтехника откачивает лужи с проезжей части и остановок общественного транспорта по ул. Балтахинова, Смолина, Набережная, Чертенкова, пр. Победы, пер. Черкасский, по ул. Тупик суконной фабрики.
Сообщить о необходимости откачки луж на дорогах можно по телефонам круглосуточной диспетчерской службы Комбината по благоустройству: 379-646; 380-838.
Фото: КГХ Улан-Удэ