Общество 02.08.2023 в 15:09

В Улан-Удэ начали откачивать лужи с дорог

Городские службы перевели на усиленный режим работы
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ начали откачивать лужи с дорог

В столице Бурятии приступили к откачке воды с трасс. Как сообщили в администрации города, в связи с прогнозами синоптиков городские службы еще вчера перевели на усиленный режим работы. Сейчас на улицах города работают четыре вакуумные машины, отметили в Комитете городского хозяйства.

Спецтехника откачивает лужи с проезжей части и остановок общественного транспорта по ул. Балтахинова, Смолина, Набережная, Чертенкова, пр. Победы, пер. Черкасский, по ул. Тупик суконной фабрики.

Сообщить о необходимости откачки луж на дорогах можно по телефонам круглосуточной диспетчерской службы Комбината по благоустройству: 379-646; 380-838.



Фото: КГХ Улан-Удэ

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