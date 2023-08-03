Крысы-наркоманы захватили центр Улан-Удэ

В Улан-Удэ участились случаи выхода крыс целыми стаями. Хвостатые животные при этом абсолютно не обращают внимания на людей и ведут себя неадекватно, словно тех вокруг нет.В центре Улан-Удэ крысы, похоже, абсолютно забыли об осторожности. Мрачные создания выползают из подвалов и щелей, вызывая у улан-удэнцев жуткий страх.- С утра к нашему офису приходит крыса и начинает что-то жевать, - жалуется сотрудница одной из торговых организаций, расположенных на улице Кирова. По ее словам, крысы концентрируются не столько возле пищевых баков, а возле… курилок.Крысы, как рассказывают работники, жуют окурки, что довольно странно: табак — это не сахар, и вкусовые качества даже для них вряд ли представляют интерес.- Пробовали пугать и бросать петарды - не помогает, - жалуются очевидцы крысиного нашествия.Приманки и отравы также не дают результата. Крысы их в основном обходят. Между тем с осторожностью у крыс возникают проблемы, в результате чего они все чаще попадаются на глаза людям, вызывая у них целую гамму чувств: страх, отвращение, ненависть.Кандидат наук, заведующая лабораторией Института биологии Бурятского научного центра СО РАН Наталья Борисова сообщила «Номер один», что массовое появление крыс в районе центра города может иметь множество причин.- Данная тема нуждается в дополнительном исследовании, возможно, речь идет о подъеме грунтовых вод, что вынуждает животных мигрировать. Возможно, высокая численность крыс связана с тем, что последние зимы были теплыми, а ведь холодные климатические условия являются одним из важнейших ограничителей роста крысиной популяции, - сообщила ученый. – Но, скорее всего, речь может идти о жаркой погоде, когда животные теряют не только воду, но и соли и пытаются восполнить дефицит, употребляя в том числе и табак, - сообщила специалист.А сам никотин может вызвать у животных состояние, близкое к наркотическому.Кстати, наркотики крысы тоже явно любят и легко их находят, учитывая очень острое обоняние. Напомним, что в конце 2022 года в СМИ сообщили, со ссылкой на индийскую полицию, о курьезном инциденте. В одном из индийских городов крысы съели около 200 кг гашиша, изъятого у наркодилеров и хранящегося на складе. Они прогрызли ходы к наркотикам и устроили «банкет».Не исключено, что и в Бурятии крысы начали подбирать так называемые «закладки» - наркотические дозы, распространяемые наркоторговцами. И с этим, возможно, связано их довольно странное поведение.«Крысиная тема», напомним, всплывает в Бурятии практически каждый год. Так, в 2021 году жители Улан-Удэ уже неоднократно замечали, что в мусорных баках вместо собак теперь новые жильцы. Полчища крыс очень быстро освоились в контейнерах.Горожане тут же пояснили, что резкое увеличение численности крыс произошло из-за уменьшения числа собак.«Собак обстреляли, теперь крысы появились»;«Так было и в 90-е, только тогда собак съели люди от голода, а крысы размером с кошку бегали по улицам. Сейчас начинается тоже»;«А где же стая собак? Хотя их, наверное, собаки боятся».Примерно в тот же период Роспотребнадзор Бурятии выступил с предупреждением об опасности крыс. Как сообщало ведомство, невероятная живучесть, способность приспосабливаться к любым условиям и исключительная плодовитость позволили грызунам расселиться по всему миру и жить практически во всех климатических зонах.«Места обитания серой крысы тесно связаны с человеком. Крысы заселяют городские постройки. На многих объектах они почти всегда находят хорошую кормовую базу и благоприятные условия для гнездования. Наиболее охотно серые крысы заселяют различные пищевые и продовольственные объекты. Излюбленные места обитания крыс – помойки, складские помещения, подвалы, - сообщал Роспотребнадзор. - Крысы являются переносчиками целого ряда опасных инфекционных заболеваний, часто смертельных для здоровья и жизни человека. Одной из наиболее страшных болезней для людей, источником которой были черные (портовые) крысы, являлась чума. Несмотря на то, что в настоящее время с чумой эффективно борются и своевременно предотвращают массовые заболевания людей этой опасной инфекцией, спорадические случаи ежегодно регистрируют по всему миру. Также крысы могут быть источниками целого ряда природно-чаговых опасных инфекций».В прошлом году в одном из районных пабликов местные жители обсуждали увиденную на улице крысу огромных размеров. При этом животное вело себя очень нагло и агрессивно. Часть схватки собаки и крысы успели запечатлеть на видео, на котором видно, что крыса размером с немаленького кота не только не боится большого пса, который рычал на нее, но и сама нападает на него.В конце концов, победу одерживает пес. Хоть и видно, что с большим трудом. В комментариях сразу начали сравнивать крысу с известными персонажами из мультика про «Черепашек ниндзя» - крысу Сплинтера или Рататуя.В Управлении ветеринарии по Бурятии нам сообщили, что для борьбы с крысами ключевое значение имеет уборка помещений, удаление мусора и пищевых отходов, регулярное мытье посуды и утилизация мусора. Что помогает устранить источники пищи для крыс.Также необходимо закрытие точек доступа: заделка всех щелей, трещин в стенах и полах. А также установка сеток и преград. Специалисты отмечают, что применение ядов или других химических средств может быть эффективным способом борьбы с крысами, но требует осторожности и должно проводиться только под контролем профессионалов.Важно помнить, что борьба с крысами должна быть систематической и регулярной, чтобы достичь наилучших результатов, отмечают специалисты.Фото: pixabay.com