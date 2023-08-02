Общество 02.08.2023 в 17:35
«Я просто сорвалась»
Мама, которая бросила двухлетнюю дочку на пол в новосибирском супермаркете, оказалась психологом
Текст: Номер один
В Новосибирской области молодая мать жестоко наказала двухлетнюю дочку в супермаркете: бросила на пол и наехала на нее колесом детского велосипеда. На инцидент обратил внимание глава СКР Бастрыкин, подключилась уполномоченный по правам ребенка в НСО Болтенко. Мы нашли женщину. Подробнее - в материале КП-Новосибирск.
«Я просто сорвалась»
Скандал случился в поселке Горный Тогучинского района. В кадре женщина и маленький ребенок на детском велосипеде. Внезапно мама хватает девочку, роняет на пол с высоты полуметра, а потом наезжает на нее велосипедом. Видео взорвало соцсети и собрало сотни гневных комментариев.
- Это только кусочек того, что она делает с этой крошечкой. А что дома тогда? Эту мать нужно в ПДН оформлять срочно, до беды недалеко! От увиденного кровь закипела! - писали пользователи.
Корреспондент КП-Новосибирск нашел женщину: она не производит впечатления тирана-садиста и ей стыдно за случившееся.
- Я просто сорвалась. Одни люди меня поймут, другие - нет. У нас полная семья, но муж с утра до ночи на работе, я воспитываю ее почти одна, бабушки и дедушки далеко. Дочь - гиперактивная девочка, шило в одном месте. Она не хотела сидеть на велосипедике, а продавцы всегда ругаются, если ребенок ходит и что-то трогает, хватает и роняет. Дочка изо всех сил пыталась вылезти - да, я ее подхватила и хотела высадить. Но, видимо, она соскользнула с рук на пол, - рассказала КП-Новосибирск мама девочки Антонина*. - Потом у нее сандалики соскочили с ножек, я ей сандалики надевала. Она не захотела вставать, уговоры не слушала, сидела и плакала. Я взяла велосипед и покатила его, на дочь наехала не специально и не по всей же спине, только ножки задела. Дочь потом встала и сама догнала меня. А я стояла и ждала, на нее смотрела.
ПДН, омбудсмен и опека
Видео с комментарием «мать переехала девочку» разлетелось по соцсетям всей страны. Скандал дошел до главы СКР Александра Бастрыкина - он поручил провести проверку. К ситуации подключилась уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко. Маму с девочкой быстро отыскали, утром в субботу к ним пришла полиция. Антонина рассказала, как прошли проверки:
- Дочка не пострадала. Врач осмотрел ее на следующий день - у нее нет ни побоев, ни ссадин, вообще ничего. Инспектор ПДН взяла с меня объяснительную, опрашивала соседей - никто не слышал никогда криков, скандалов и ругани, все дали положительные характеристики. В понедельник приходили сотрудники органов опеки - тоже взяли объяснительную, посмотрели условия проживания ребенка и все. Взяли характеристики с работы на мужа и на меня. Специалист опеки сказала: «Я вижу только одну проблему: вы, может быть, устали психологически, вам нужна помощь».
Оказалось, что героиня скандального видео знакома многим в поселке - она работает семейным психологом с взрослыми и детьми, в соцсетях у нее тысячи друзей. Антонина говорит, у нее три высших образования, полученные в вузах Забайкалья и Новосибирска: специалист по социальной работе, управляющий в сфере социального образования и психолог. Отработала в забайкальской школе больше 5 лет, потом переехала в Новосибирскую область и ушла в декрет.
- Диплом последний получила уже в декретном отпуске, практики и опыта как такового еще нет, эти знания пока не помогают в воспитании дочки. Мы наблюдаемся у невролога. Врач говорит, это просто гиперактивность, очень распространенная у детей. В этом году дочка пойдет в детский садик и сможет играть весь день, а дома уже будет поспокойнее, - надеется Антонина.
* Имя изменено.
Фото: предоставлено героиней публикации
«Я просто сорвалась»
Скандал случился в поселке Горный Тогучинского района. В кадре женщина и маленький ребенок на детском велосипеде. Внезапно мама хватает девочку, роняет на пол с высоты полуметра, а потом наезжает на нее велосипедом. Видео взорвало соцсети и собрало сотни гневных комментариев.
- Это только кусочек того, что она делает с этой крошечкой. А что дома тогда? Эту мать нужно в ПДН оформлять срочно, до беды недалеко! От увиденного кровь закипела! - писали пользователи.
Корреспондент КП-Новосибирск нашел женщину: она не производит впечатления тирана-садиста и ей стыдно за случившееся.
- Я просто сорвалась. Одни люди меня поймут, другие - нет. У нас полная семья, но муж с утра до ночи на работе, я воспитываю ее почти одна, бабушки и дедушки далеко. Дочь - гиперактивная девочка, шило в одном месте. Она не хотела сидеть на велосипедике, а продавцы всегда ругаются, если ребенок ходит и что-то трогает, хватает и роняет. Дочка изо всех сил пыталась вылезти - да, я ее подхватила и хотела высадить. Но, видимо, она соскользнула с рук на пол, - рассказала КП-Новосибирск мама девочки Антонина*. - Потом у нее сандалики соскочили с ножек, я ей сандалики надевала. Она не захотела вставать, уговоры не слушала, сидела и плакала. Я взяла велосипед и покатила его, на дочь наехала не специально и не по всей же спине, только ножки задела. Дочь потом встала и сама догнала меня. А я стояла и ждала, на нее смотрела.
ПДН, омбудсмен и опека
Видео с комментарием «мать переехала девочку» разлетелось по соцсетям всей страны. Скандал дошел до главы СКР Александра Бастрыкина - он поручил провести проверку. К ситуации подключилась уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко. Маму с девочкой быстро отыскали, утром в субботу к ним пришла полиция. Антонина рассказала, как прошли проверки:
- Дочка не пострадала. Врач осмотрел ее на следующий день - у нее нет ни побоев, ни ссадин, вообще ничего. Инспектор ПДН взяла с меня объяснительную, опрашивала соседей - никто не слышал никогда криков, скандалов и ругани, все дали положительные характеристики. В понедельник приходили сотрудники органов опеки - тоже взяли объяснительную, посмотрели условия проживания ребенка и все. Взяли характеристики с работы на мужа и на меня. Специалист опеки сказала: «Я вижу только одну проблему: вы, может быть, устали психологически, вам нужна помощь».
Оказалось, что героиня скандального видео знакома многим в поселке - она работает семейным психологом с взрослыми и детьми, в соцсетях у нее тысячи друзей. Антонина говорит, у нее три высших образования, полученные в вузах Забайкалья и Новосибирска: специалист по социальной работе, управляющий в сфере социального образования и психолог. Отработала в забайкальской школе больше 5 лет, потом переехала в Новосибирскую область и ушла в декрет.
- Диплом последний получила уже в декретном отпуске, практики и опыта как такового еще нет, эти знания пока не помогают в воспитании дочки. Мы наблюдаемся у невролога. Врач говорит, это просто гиперактивность, очень распространенная у детей. В этом году дочка пойдет в детский садик и сможет играть весь день, а дома уже будет поспокойнее, - надеется Антонина.
* Имя изменено.
Фото: предоставлено героиней публикации