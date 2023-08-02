Общество 02.08.2023 в 17:56

Большую часть иностранных туристов в Монголии составили граждане России

На втором месте – путешественники из Южной Кореи, на третьем - китайцы
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Текст: Чингис Шоноев
Большую часть иностранных туристов в Монголии составили граждане России
Российские граждане возглавили первую тройку по числу зарубежных туристов в Монголии за прошедшие семь месяцев 2023 года. Об этом сообщило министерство туризма и окружающей среды страны.

«По сравнению с прошлым годом, на конец июля этого года число прибывающих в Монголию за один день иностранных туристов увеличилось на 300-400 человек и составило в среднем от 3400-3700 путешественников. Из них 42% составляют граждане России, 18% - Южной Кореи и 17% - Китая», - привело ведомство данные своей статистики.

По информации министерства, на увеличение турпотока повлияло появление новых прямых авиарейсов из России, Южной Кореи и Таиланда. При этом российские туристы в отличие от других иностранцев в Монголии предпочитают активный отдых со своими семьями и небольшими группами.

Также многие граждане РФ выбирают Монголию как транзитную страну для вылетов в страны Юго-Восточной Азии. Жители российского Дальнего Востока и Сибири любят летать из Улан-Батора в Турцию и Германию.

Правительство Монголии объявило 2023-2025 годы «временем посещения Монголии». В этот период граждане 62 стран смогут без виз посетить Монголию. Только за 2023 год в Монголии планируют принять миллион туристов и увеличить доходы от туризма до $1,2 млрд.

Фото: «Номер один»
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