Большую часть иностранных туристов в Монголии составили граждане России

Российские граждане возглавили первую тройку по числу зарубежных туристов в Монголии за прошедшие семь месяцев 2023 года. Об этом сообщило министерство туризма и окружающей среды страны.«По сравнению с прошлым годом, на конец июля этого года число прибывающих в Монголию за один день иностранных туристов увеличилось на 300-400 человек и составило в среднем от 3400-3700 путешественников. Из них 42% составляют граждане России, 18% - Южной Кореи и 17% - Китая», - привело ведомство данные своей статистики.По информации министерства, на увеличение турпотока повлияло появление новых прямых авиарейсов из России, Южной Кореи и Таиланда. При этом российские туристы в отличие от других иностранцев в Монголии предпочитают активный отдых со своими семьями и небольшими группами.Также многие граждане РФ выбирают Монголию как транзитную страну для вылетов в страны Юго-Восточной Азии. Жители российского Дальнего Востока и Сибири любят летать из Улан-Батора в Турцию и Германию.Правительство Монголии объявило 2023-2025 годы «временем посещения Монголии». В этот период граждане 62 стран смогут без виз посетить Монголию. Только за 2023 год в Монголии планируют принять миллион туристов и увеличить доходы от туризма до $1,2 млрд.Фото: «Номер один»