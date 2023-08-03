Бурятия получит 4 млрд рублей на реновацию

Президиум правительственной комиссии по региональному развитию под руководством зампреда правительства России Марата Хуснуллина одобрил заявку Бурятии на реализацию мастер-планов городов благодаря программе специальных казначейских кредитов. Как сообщили в пресс-службе республиканского правительства, помимо Бурятии также одобрены заявки еще двух регионов ДФО - Приморского края и Сахалинской области.- Для повышения качества и комфорта жизни людей мы строим и развиваем социальную, коммунальную и дорожную инфраструктуру. Эта работа также способствует улучшению экономики регионов. Теперь в Республике Бурятия, Приморском крае и Сахалинской области будет реализовано 54 инфраструктурных проекта за счёт специальных казначейских кредитов. Благодаря дополнительным ресурсам будут созданы условия для динамичного развития регионов, - отметил Марат Хуснуллин.Бурятии одобрено выделение порядка 4 млрд рублей. На эти средства построят поликлинику и путепровод, реконструируют стадион «Забайкалец», модернизируют инженерную инфраструктуру и закупят трамваи в Улан-Удэ, а также отремонтируют дороги в Северобайкальске.- Реновация городов – масштабный проект, значимый для всех дальневосточных городов и дальневосточников. С реализацией мастер-планов мы связываем мечту о будущем Дальнего Востока, о создании комфортных, удобных условий жизни для людей, об улучшении экологии, – сказал полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев.Фото: пресс-служба правительства Бурятии