Общество 03.08.2023 в 09:14

Бурятия получит 4 млрд рублей на реновацию

На эти средства построят поликлинику и путепровод, а также закупят трамваи
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Текст: Константин Воронов
Бурятия получит 4 млрд рублей на реновацию
Президиум правительственной комиссии по региональному развитию под руководством зампреда правительства России Марата Хуснуллина одобрил заявку Бурятии на реализацию мастер-планов городов благодаря программе специальных казначейских кредитов. Как сообщили в пресс-службе республиканского правительства, помимо Бурятии также одобрены заявки еще двух регионов ДФО - Приморского края и Сахалинской области.

- Для повышения качества и комфорта жизни людей мы строим и развиваем социальную, коммунальную и дорожную инфраструктуру. Эта работа также способствует улучшению экономики регионов. Теперь в Республике Бурятия, Приморском крае и Сахалинской области будет реализовано 54 инфраструктурных проекта за счёт специальных казначейских кредитов. Благодаря дополнительным ресурсам будут созданы условия для динамичного развития регионов, - отметил Марат Хуснуллин.

Бурятии одобрено выделение порядка 4 млрд рублей. На эти средства построят поликлинику и путепровод, реконструируют стадион «Забайкалец», модернизируют инженерную инфраструктуру и закупят трамваи в Улан-Удэ, а также отремонтируют дороги в Северобайкальске.

- Реновация городов – масштабный проект, значимый для всех дальневосточных городов и дальневосточников. С реализацией мастер-планов мы связываем мечту о будущем Дальнего Востока, о создании комфортных, удобных условий жизни для людей, об улучшении экологии, – сказал полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии

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